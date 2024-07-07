▲原PO發現自己的薪水變多了。（示意圖／取自Pakutaso）

記者曾筠淇／綜合報導

職場上，薪資多寡多被視為「不能說的祕密」，甚至有些公司還會要求勞工簽薪資保密協議。近日就有網友發文表示，她意外得知所有正職同事都有加薪，但她卻比其他人少了300元，這件事可以詢問主管嗎？她應該怎麼問比較好？

女網友在Dcard上，以「加薪跟同事們不一樣該問？」為標題發文，提到日前薪水入帳時，她因為發現錢有多，所以就有和同事討論到此事，並得知所有正職同事都有加薪。

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可是原PO透露，其他同事都是多1300元，只有她是1000元，明明大家是同個時間進公司，但調整幅度卻不同，所以她就有點想要詢問主管。對此，她便求問，薪資問題可以詢問主管嗎？她應該怎麼問比較好？

貼文曝光後，有網友拋問「公司沒有規定不能透露自己的薪資嗎？」原PO則給了肯定的答案，並說這件事是大家私底下討論後才得知的。對此，該網友就回，「你知道你的比別人少=你們討論過=違反公司規定，所以這後果......」。

其他網友也紛紛留言回應，「正常的，習慣就好」、「公司就是怕遇到你這種的」。但也有網友表示，「我印象中跟HR討論薪資應該是可行，不然就是跟計算你薪資的職位討論」。

薪資要保密的原因眾說紛紜，其中有個說法是，員工的薪資高低受到供需影響，未必與能力完全相關，若真的公開，除了調動的彈性降低，也可能造成部分員工內心不平衡，所以很多公司才會禁止員工討論薪水。