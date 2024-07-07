外資上調台積電目標價！　上看1280元

▲外資麥格理證券發布報告，上調台積電目標價至1280元。（圖／報系資料照）

圖、文／CTWANT

晶圓代工大廠台積電（2330）股價在18日法說前成功站上千元大關，外資麥格理證券在最新發布的個股報告中指出，據供應鏈訪查，多數客戶均已同意台積電調升代工價格，帶動該公司毛利率、獲利表現優於預期並逐年攀升。鑑於獲利前景逐年成長，麥格理除維持台積電「優於大盤」評級外，並上調目標價至1280元、漲幅28%，一舉衝上外資圈第二高價。

麥格理認為，在人工智慧發展趨勢推動下，台積電的需求能見度優於歷史平均水平。隨著台積電為客戶創造價值，該行相信公司將能提高定價。累計目前外資圈給出台積電的目標價，由高至低依次為匯豐1370元、麥格理1280元、高盛1160元、花旗1150元、巴克萊1096元、摩根士丹利與摩根大通均為1080元、瑞銀1070元、美銀1040元。

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事實上，台積電股價在登上千元大關後，全球市場關注度大為增溫；而麥格理半導體產業分析師賴昱璋指出，由於台積電多數客戶均已同意調升代工價格以換取穩定可靠的供貨，帶動未來毛利率將逐年攀升。根據賴昱璋估算，台積電毛利率將於2025年攀升至55.1%，2026年更將逼近六成、達59.3%；而今年毛利率在生產效率提升下，已調升至52.6%。

隨AI長期趨勢推動，加上毛利率上揚，使台積電2023至2026年獲利年複合成長率（CAGR）將達26%，該行將台積電2024至2026年每股盈利預測分別上調5%、2%及1%，預計台積電基於價值的重新定價將推動毛利率改善，調整後EPS各達39.2元、51.2元、及65.3元。

基於獲利強勁成長，且本益比相對偏低，因此賴昱璋調高台積電適用本益比至25倍，給予「優於大盤」評級，目標價由1000元大升至1280元，調幅28%，一舉衝上外資圈第二高價。

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