AI讓「台灣錢淹到天花板」　謝金河建議央行擴大匯利率區間

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

財信傳媒董事長謝金河今（7）日在臉書上以「台灣正在大浪上，我們要把握關鍵的下一步！」為題，向財金部會首長喊話，謝金河認為在AI浪潮下「台灣錢淹到天花板」，他認為金管會主委彭金隆希望把台灣打造成亞洲資產管理中心值得期待，但同時認為台灣已經轉大人了，央行匯利率政策區間應該擴大，讓企業更有彈性。

謝金河（老謝）表示，2024年上半年又走入歷史，盤點一下，上半年發生了哪些事？今年是台灣大運的一年，首先是輝達創辦人黃仁勳加持，台灣成為全球AI硬體製造供應鏈核心，台灣的產業鏈士氣大振。

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老謝指出，今年上半年，台灣的資本市場表現出色，台股大漲28.45%，只輸給費城半導體指數的31.06%，高居全球第二，去年日本股市漲贏台股，今年台股比日本出色！對照深圳，上海股市都下跌，台股更顯得突出。更值得一提的是，台股市值追上德國股市，這是令人難以想像的事。

謝金河觀察，今年資本市場表現出色，當然與台積電有關，但推升股市最大的源動力來自資金。過去台灣的錢源源不絕流向中國，這些年，台灣錢不進中國，還從中國跑回台灣，而且，兩岸關係愈不好，錢回台灣愈多。2020年是一個分水嶺，2019年台灣的銀行新增存款1.9兆台幣，20年增加4.2兆台幣，從20年起，台灣的台幣存款增加近10兆，台灣錢水漲船高，股市，房市都興旺。

到去年底，台灣的存款餘額已經到58.6兆，超額儲蓄也到4.21兆，如果把放在新加坡，香港的錢也盤點一下，謝金河認為「台灣的錢真的淹到天花板。」面對資金大浪，新任金管會主委彭金隆希望把台灣打造成亞洲資產管理中心，這是一個值得期待的目標。

謝金河指出，1990年代，在李登輝總統時代，台灣曾力爭成為亞太營運中心，後來不了了之，這次有AI加持，還有大錢潮，台灣相對會有比較多的機會。面對龐大的超額儲蓄，台灣要更有信心推動各項公共建設，類似新十大建設，都應有更大格局的思維。

話鋒一轉，謝金河也表示，台灣已經轉大人了，像過去央行的保守思維也要改變，台灣的利率，匯率政策區間可以放大，讓企業更有彈性！金融監管也要更興利，讓台灣更有效率及活力。

謝金河表示，最近跑出來的一個新數字，台灣製造業新增訂單的指數到63.8，代表下半年的出口仍然繼續暢旺，這是好的開始！他認為，如果中國改變對台灣的態度，也許對改善中國經濟有幫助！