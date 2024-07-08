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完備第三大引擎！國泰金7／12「首屆資產管理高峰會」登場

▲▼ 國泰金控,資產管理,投資,金融,高峰會,國泰金控。（圖／國泰金控提供）

▲國泰金控首屆「國泰資產管理高峰會」，將於7月12日盛大登場，20位國內外投資權威領袖，全方位解析包括AI、總體經濟、債券、國際股、私募信貸等七大趨勢。（圖／國泰金控提供）

財經中心／綜合報導

國泰金控深耕台灣金融市場，更是全台最大企業投資機構，管理逾10兆資產，累積逾60年海內外投資經驗。為提供客戶更具前瞻性的全球投資展望，舉辦首屆「國泰資產管理高峰會」，將於7月12日盛大登場。

峰會聚焦全球投資趨勢與經濟情勢，區分為四大主題：「放眼全球政經情勢與投資」、「掌握台灣趨勢與時機」、「洞見全球另類投資脈動與機會」及「展望國際股票投資機構與挑戰」；由國泰金控董事長蔡宏圖開場致詞，並邀請國內外近20位投資權威領袖，包括Warburg Pincus董事長Timothy Geithner、PIMCO董事總經理暨全球首席經濟學家Richard Clarida，以及頂尖資產管理業者黑石(Blackstone)、摩根士丹利(Morgan Stanley)等專家來台，與國泰團隊深度探討投資趨勢，全方位解析包括AI、總體經濟、債券、國際股、私募信貸...等七大趨勢，為台灣資產管理市場注入活水。

根據行政院主計總處最新預測 ，今(2024)年超額儲蓄率將上修至15.46%，超額儲蓄高達3.8兆，不僅連續5年逾3兆，且總額也創下歷史新高，顯見資產管理業務有龐大發展空間。國泰金控在銀行及保險事業穩健發展下，積極完備「資產管理事業」為第三獲利引擎，並橫向串聯集團力量，以通路拓展、產品研發、投研能力三大金融核心職能相互協作，擴展資產管理的能力與服務範疇；同時國泰也擁有國內最具規模投研團隊—300位領域專家，深入包括股債、另類投資、ETF等多元領域，靈活掌握市場變化。

首屆國泰資產管理高峰會，除了國際投資權威領袖蒞臨，國泰也集結內部頂尖團隊， 包括國泰金控資深副總孫至德、國泰人壽資深副總經理暨國泰投顧董事長王怡聰、國泰投信總經理張雍川等，在美國貨幣政策、全球經濟與投資環境，及國際股票投資展望等領域展開深入探討。另外，國泰世華銀行董事長郭明鑑、國泰世華私人銀行執行長傅伯昇、國泰投信董事長張錫、國泰人壽副總經理林士喬，及國泰世華銀行首席經濟學家林啟超等國泰專家，也將就另類投資、台股、AI等熱門議題與黑石及摩根士丹利專家進行精彩對話。

國泰資產管理高峰會邀請所有對於如何在穩健中靈活運用資產、想為手中財富賦予更高價值的民眾上網報名。立即報名更有機會抽中藍芽喇叭及微型投影機等好禮，詳細議程及完整專家名單詳見論壇報名網站：https://www.cathayholdings.com/holdings

關鍵字： 國泰金控資產管理投資金融高峰會國泰金控

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