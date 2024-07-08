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10元月配債券ETF拼場！00948B首配快開獎　00953B定8／5開募

▲鈔票示意照（圖／記者劉維榛攝）

▲鈔票示意照（圖／記者劉維榛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

10元月配型債券ETF吃香！中信優息投資級債 ETF（00948B）上市叫好又叫座，至目前為止規模已達117億元，即將於本月底會進行第一次評價，最快8月除息，9月領息；群益優選非投等債ETF（00953B）則預計8月5日展開募集，成為第2檔10元計價債券ETF。

除了採取月配息機制外，並納入殖利率優化因子及收益平準金機制，著眼要讓投資人優化存債有感，靈活規劃現金流。

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中信優息投資級債（00948B）經理人呂紹儀表示，短期仍會處於等待降息階段，投資人可布局追求較高息收的投資等級債ETF，可望一次滿足資產品質、目標收益優化、資本利得機會等需求。

以中信優息投資級債（00948B）來看，該檔ETF追蹤「ICE 15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數」，除了是台灣首檔10元發行價外，更是國內掛牌債券ETF追蹤指數首創殖利率優化策略，相較一般投資等級債指數，可望提升債券指數殖利率，且同時納入ESG篩選機制，兼具目標收益優化及篩出優質債券。

所謂的殖利率優化因子，呂紹儀說明，主要是在單一產業、單一發行人、單一債券權重、單次調整周轉率等限制下調整債券權重，以達成追蹤指數相較原始指數增加殖利率為0.6%*目標，也就是將殖利率高的成分債權重調高，而殖利率低的成分債權重調低，因此無論是在降息或升息的利率環境下，透過指數篩選流程優化投資級債收益率，可望享有升級版的債息殖利率水準。

00953B獲得金管會核准募集，預計將在8月5日開募，保管銀行為中國信託商業銀行擔任。00953B群益優選非投等債ETF發行價為10元，也有平準金機制，並且是台灣首檔採用「信用因子加權」的債券ETF，票面利率鎖定6%以上，收益力求領先非投資等級債，風險向投資等級債靠攏，適合穩健投資型的債券投資人。

據了解，00953B群益優選非投等債ETF追蹤指數為ICE 1-5年BB-B級成熟市場信用優息美元非投資等級債券指數，該指數主要透過信評、信用利差、國家、流動性等相關條件進行篩選。成份債券以成熟國家、美元計價的債券資產為主，並以信用因子加權方式，根據信評與信用利差給予各成份券權重，債券信評為B-至BB+，票面利率在6%以上(含)，同時聚焦成熟國家，排除新興市場與CCC評級債券，產業配置多元，兼顧分散性與流動性。

法人表示，00953B群益優選非投等債ETF有別於一般債券ETF成份券權重採用「市值加權」，00953B追蹤指數首創「信用因子加權」，信評愈佳且信用利差愈小的成分券，因違約疑慮相對較低，給予較大權重，再進一步排除CCC級債券，使得追蹤指數違約率明顯向投資等級債靠攏。隨著升息循環將步入尾聲，未來若貨幣政策轉向降息時，利率偏下行走勢，將持續有利債券價格走升，其中非投資等級債券更是受惠，投資人可把握相關債券ETF投資契機。

關鍵字： ETF月配10元債券

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