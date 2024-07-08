下錯海！反指標女神「一早賣鴻海」留這檔　網笑翻：咕嚕咕嚕

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

財經網美「巴逆逆」是受網友認證的股市反指標，操作結果常令人哭笑不得。她今（8）日一早發文，因為覺得鴻海漲得差不多了，就把鴻海給賣了，豈料「賣完漲了1.5」讓她秒爆哀號。半小時後，她又貼出另張截圖，留著的萬海反而跌了22.13％，瞬間崩潰「我為什麼開盤要賣掉鴻海而不是萬海？」話題掀熱議。

巴逆逆上午9點出頭在粉專「吃土鋁繩-巴逆逆」貼出委託明細，上面顯示的商品是鴻海，委託狀態已全部成交，但她文中語氣超懊悔，「我覺得差不多了～然後賣完漲了1.5。」留言處更哀號「阿阿賣飛啊啊！」

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隔了大約近半小時後，她再度發文，這次貼出手上還抱有萬海的截圖，但後面卻是綠字「-22.13％」，令巴逆逆直呼，「我為什麼開盤要賣掉鴻海而不是萬海？」將近11點時，她又PO出委託截圖，手刀把鴻海買回來，「買回！哼！」

貼文一出，網友忍不住笑翻，「人生海海就是這個意思」、「感謝明燈指引」、「上次扎根這次沉海」、「謝謝鋁繩放過鴻海，奈米股東感謝您」、「都是海不要計較那麼多。」也有苦主哀喊，「我的萬海，咕嚕咕嚕」、「我就奇怪，怎麼一醒來萬海綠油油！」

鴻海（2317）8日早盤以217元開出，一度漲幅5.36%攀上最高226元，寫2007年11月以來波段高點，市值也增加1,594億元、重返3兆元門檻至3.13兆元，位居台股第二大企業，主要是受惠AI雲端產品拉貨動能增加，接下來旺季營運受投資人看好。

另外，鴻海7月2日進行除息交易，每股配發現金股利新台幣5.4元，創下1991年上市掛牌以來的最高水準。儘管上周陷入貼息，不過近日股價勁揚，7月8日盤中攀上最高226元，上漲約5.36%，僅花5個交易日完成填息。