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中美晶第二季營收199億元微幅季增　上半年營收395.9億元

▲▼中美晶集團董事長徐秀蘭 。（圖／記者蕭文康攝）

▲中美晶集團董事長徐秀蘭 。（圖／資料照）

記者高兆麟／綜合報導

中美矽晶（5483）今日公告六月營收，合併營收達68.2億元，月增1.38%，年減5.21%。中美矽晶今年第二季的合併營收為199億元，較第一季成長1.04%，但年減2.08%。2024年上半年營收達395.9億元，接近400億大關。

中美矽晶旗下的半導體子公司環球晶圓（6488）今日也公告六月營收，合併營收達53.4億元，月增率2.66%，但年減15.32%。環球晶圓今年第二季合併營收達153.3億元，較第一季成長1.58%，年減14.36%。2024年上半年環球晶圓的累計合併營收為304.1億元，較去年同期減少16.71%。

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環球晶圓近期雖受到駭客攻擊，致部分廠區的生產及出貨時程受到影響，少數未能及於6月出貨的產品已調整至第三季初出貨，然而第二季營收仍較首季有所成長。由於終端需求復甦程度及力道不均，客戶仍在持續消化庫存，惟消化速度比預期緩慢。在人工智慧（AI）熱潮席捲全球的背景下，市場對高頻寬記憶體（HBM）的需求大幅增長、先進製程與CoWoS立體封裝技術預期將持續帶動半導體晶圓用量增長，環球晶圓謹慎樂觀看待未來營收成長，預期今年下半年表現將比上半年更加健康。

在再生能源方面，隨著夏季用電量大增及綠電需求在國家能源政策和產業推升下不斷增加，中美矽晶看好綠電市場前景，持續擴展再生能源範疇。除了太陽能電池、模組及電廠事業，中美矽晶亦致力為客戶提供多樣化的低碳電力，涵蓋風力、水力及太陽能等能源，以綠電整合銷售滿足客戶需求、提供完整的能源解決方案，為客戶在全球永續浪潮中奠定能源基礎。
此外，中美矽晶近年成功轉型與多角化投資佈局斬獲豐碩成果。集團主要營收除了環球晶圓的半導體晶圓外，更擴展至再生能源、半導體汽車元件、特殊氣體、化合物材料及化學材料等多項產品領域。其中，集團內關係企業台特化、宏捷科及朋程營運持續成長。

朋程(8255)深耕車載功率半導體，除了電動車持續精進之外，燃油車為了加強競爭力、積極強化效率，因此LLD(高效能二極體)與ULLD(超高效率二極體)銷售強勁，以及晶圓代工廠茂矽併入營收等因素，推動上半年營收較去年同期增加53%；宏捷科(8086)為全球第二大砷化鎵(GaAs)專業晶圓代工廠，2024年上半年營收已逼近去年全年水準，年增近200%；台特化(4772)則專注於半導體特殊氣體材料的研發、生產與銷售服務，預計於今年下半年掛牌上櫃，2024年上半年營收相較去年成長96%。展望未來，中美矽晶集團將持續在半導體、汽車元件及再生能源等關鍵領域偕同關係企業一起努力發揮綜效，共創營運佳績。

關鍵字： 中美晶

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