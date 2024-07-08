黃仁勳AI妖股飆漲後「急殺跌停」！慧友開獎：5月虧損2300萬元

▲輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳演講時，聊到AI機器人題材。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊絡懸／台北報導

「黃仁勳AI妖股」慧友（5484）近期股價量達公告注意交易資訊標準，被證交所列入「注意股」，同時依規定公布營運資訊，慧友自結5月營收近5,800萬元，年增105%，但淨損約2,300萬元，年減258%；每股虧損0.35元，近年營運調整已連續7年虧損，今年第二季能否轉盈仍待觀察。

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳日前演講時，秀出逾40家台廠合作夥伴「AI地圖」背板，名列其中的慧友（5484）自原先5月31日收盤價25.8元，飆漲至今已上漲92.7元，來到118.5元，漲幅達3.59倍。

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慧友主要業務為工業電腦、影像分析，所屬產業為光電業，聚焦智慧交通解決方案。觀察慧友股價，上周連續漲停，7月8日一開盤就急殺跌停板107元，但受處置影響，成交量為710張。

投資專家認為，慧友尚未出現大的量能，低接買盤並不積極，只能推估市場陷入觀望氣氛，就題材發展來看仍有氣勢，但多數投資人尚未看到能否反映在業績，也不希望單一個股頻頻被「關禁閉」。

另一方面，「AI機器人概念股」的昆盈（2365）也達注意交易資訊標準，昆盈自結6月營收近8,904萬元，月增1.06%，年增68.94%；累計今年前6個月4.87億元，年增率39.27%。

值得注意的是，昆盈上周三起（7月3日）連飆3根漲停，7月8日早盤衝上59.5元再亮第4根漲停，豈料盤中卻一度翻黑，終場以55.1元作收，漲幅縮至1.85%，成交量達14萬張成單日上市個股第二。