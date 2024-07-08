台灣超級電腦「創進一號」正式上線！高效能計算氣候、天文研究

▲國研院國網中心建置的新一代超級電腦「創進一號」（Forerunner 1）。（圖／國研院國網中心提供）

記者楊絡懸／台北報導

國研院國網中心8日宣布，建置的新一代超級電腦「創進一號」（Forerunner 1），於2024年7月正式開始提供服務，接替除役的台灣杉一號。值得注意的是，這台以CPU架構的創進一號，適用於各類高效能計算工作，包括氣候預測、天體物理模擬、分子模型模擬、工程設計與模擬等多個研究領域。

國科會轄下國家實驗研究院國家高速網路與計算中心建置的新一代超級電腦「創進一號」，從2023年開始建置，設於國網中心台南分部，提供學研界所需的高速計算資源。

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國研院表示，創進一號以CPU架構建置，擁有558台x86-64架構的計算節點，共計6萬2,496個計算核心，整體效能最高達3.5 Petaflops（1 Petaflops代表每秒執行一千兆次浮點運算），9.2 PB儲存能量。此外，首次於主機設有40台ARM架構計算節點，供使用者作先行的異質架構測試使用，以作為國網中心日後建置新主機的參考。

國研院指出，國網中心建置不同架構的超級電腦，以因應大型科學及人工智慧課題；CPU架構的創進一號適用於各類高效能計算工作，包括氣候預測、天體物理模擬、分子模型模擬、工程設計與模擬等多個研究領域，將為這些領域提供計算資源支持。

國研院國網中心主任張朝亮表示，創進一號主要接替2017年建置的台灣杉一號（1.7 Petaflops），以更好的能源效率提升計算效能，隨著全球高效能計算及AI的迅速發展，算力的提升直接關係到國家的科技競爭力，國網中心將逐步建立更強大的計算基礎設施。

張朝亮說，今年底將完成16 Petaflops的GPU算力建置，以適應大型語言模型及數據驅動等AI相關研究與應用需求；並依循國際先進國家高速計算建置趨勢，以2028年前完成建置200至300 Petaflops算力為目標，進一步推動臺灣在全球科技研發領域的競爭力。

國研院指出，在前導測試期中，創進一號已在多領域展示卓越性能，包括天文物理、流體力學、大氣科學、高能物理、材料計算等。

舉例來說，中央研究院天文物理研究提升計算速度5.3倍；中興大學與成功大學大幅提升流體力學計算模擬規模，將十億等級的極微小網格運算時間從數月縮短至40小時；台灣大學海氣耦合模式測試效率相較台灣杉三號提高80%。

此外，量子化學與材料計算的研究也大幅加速，顯示出創進一號對科研創新的強大推動力。

國研院表示，隨著創進一號的上線，國網中心將持續推動高速計算技術的發展，為台灣的科技創新提供後勤支援，助力各界推動數位轉型，促使台灣在國際科技競爭中保持領先地位，創造更多可能。