台積電熊本廠招募大學、高中新鮮人 起薪3.8萬元起

根據日媒NHK報導，在台積電進駐熊本後，台積電合資公司JASM除了在去年春季有125名新鮮人加入以外，今年春季也有256人加入，明年更預計錄取超過600人，起薪則為19萬元起，約合新台幣3.8萬元。

薪水少也要存！「作家曝1招」月光族存錢法：有錢精神才舒爽

許多人都希望存款數字突破百萬，以此實現財富自由甚至成就其他夢想，作家黃大米表示，對朋友對人都很海派，只要大家開心，花錢不會特別顧慮，為了強迫自己存錢，買房揹房貸，每月領到薪水就把錢轉到房貸戶頭，久而久之也存下一筆錢，上班很重要，但存錢更重要，唯有手上有錢，精神才會舒爽。

「航海王」出手！大買波若威逾4千張 變身最大股東

一向以投資海運聞名、在PTT上擁「航海王」外號的知名投資人張濬安再次出手進場，不過這次沒有選進貨櫃海運族群，而是買進合波器廠商波若威（3163）逾4千張，且持有股權已超過5%，比行政院國發基金還多，成為最大股東。

時代雜誌2024全球500大永續企業 台新金獲銀行產業別世界第一

《TIME》時代雜誌日前公布「2024年全球500大永續企業」（World’s Most Sustainable Companies 2024）評選結果。台新金控獲73.5分，為全球跨產業第63名，全球金融相關產業排名第九，銀行產業別世界第一，臺灣金融業排名第一。

台積電神隊友ASML衝破「1千歐元」同樂 00941伴飛創4個月新高

台積電（2330）頻刷天價，今（9）日來到1055元再破新高，上游設廠商、荷蘭半導體微影設備大廠艾司摩爾（ASML）8日盤中大漲1.8%至1010.8歐元同創紀錄，首度飛越1000歐元關卡，對ASML持股權重高達7.69%的中信上游半導體ETF（00941）也出現伴飛效應，今日盤中漲逾1%來到16.13元，為4個月新高。

AI伺服器變飆股！鴻海、廣達寫波段新高 金寶起飛「連3根漲停」

鴻海（2317）9日早盤以226.5元開出，一度上漲3.5%、飆上234.5元，續寫2007年11月以來波段高點；與此同時，廣達（2382）以329元開出，漲逾7%最高來到342.5元，改寫24年來新高，雙雙都受AI應用題材激勵。

快訊／台積電創1055元天價 指數飆24123新高

台積電（2330）開盤半小時後大漲逾20元衝上1055元刷新天價，市值超過27.36兆元，帶旺台股飆漲逾245.57點，衝上24123.72點新高。

台積電漲5元至1040 指數漲逾90點

美股周一（8日）漲多跌少，台股今（9）日以上漲10.05點、23888.20點開出，漲勢持續，指數因台積電翻揚也漲92點，台積電（2330）下跌5元至1030元後拉升，開盤1分鐘漲10元至1040元。

快訊／桃機凌晨跳電 台電「非供電因素」造成

桃機一航廈凌晨發生跳電，台電今（9）日指出，「經查台電供電正常。」不過對於實際跳電原因，台電表示需要桃機向外說明。

台股飆破2萬4「繼續追高嗎？」 群益投信：9月降息前都是多頭派對

在台積電（2330）、鴻海（2317）等權值電子股漲勢帶動下，台股8日一度飆上24,000關卡，終場大漲321.56點，以23,878.15點作收。展望台股後市，群益投信表示，隨著美國大選白熱化，國際股市都會受到波動影響，目前看來美國聯準會（Fed）9月降息前都是「多頭格局派對」，同時可留意晶圓代工龍頭供應鏈及蘋果公司iPhone 16相關題材。