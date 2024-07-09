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快訊／桃機凌晨跳電　台電「非供電因素」造成

▲▼邊境管制,防疫,口罩,交通,旅客,桃園機場,桃機,出國,航空業,航班,武漢肺炎,新冠肺炎,出境,入境,出入境,境外移入,鎖國,檢疫,陰性證明,旅遊泡泡,行李托運,機票劃位,團客,旅行團,地勤,登機證。（圖／記者李毓康攝）

▲桃機資料照，非當事人。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

桃機一航廈凌晨發生跳電，台電今（9）日指出，「經查台電供電正常。」不過對於實際跳電原因，台電表示需要桃機向外說明。

根據《TVBS新聞網》報導，今（9）日凌晨有旅客要從桃園機場登機，卻發現顯示航班資訊螢幕故障，無法查詢登機櫃台；登機門螢幕也都故障，造成國門大亂。

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桃機僅向外表示，第一航廈今天凌晨發生跳電，全航廈出入境的航班資訊螢幕都受到影響，目前廠商還在逐區檢修。

關鍵字： 桃園機場台電

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