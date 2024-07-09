遇到慣老闆！請假一天「扣全勤獎金8000元」　妹子愣：薪水剩27K

▲原PO看到薪水超傻眼。（示意圖／記者曾筠淇攝）



記者施怡妏／綜合報導

不少公司設有「全勤獎金」，當作鼓勵員工出勤的福利，一名剛出社會的新鮮人表示，面試時主管說薪水35K，第一次領薪水被扣了2000元，第二次領薪水被扣了8000元，一問之下才知道，「因為沒有全勤」所以扣薪，只要請假一天就直接扣8000元，薪水只剩27K，讓他超傻眼，對此，網友紛紛喊告。

該網友在Dcard娓娓道來，第一次踏入職場，面試時只說薪水35K，「沒簽合約，都是口頭說明」；第一次領薪水被扣了2000元，會計說因為沒有全勤，第二次領薪水則被扣了8000元，會計僅表示「老闆把全勤改成8000，有問題你再問一下老闆」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO滿臉問號，「到底8000是什麼，連講都沒跟我講，等於我只要請假一天，我當月薪資直接變成27000元，這種老闆可以告嗎？」朋友跟他同一間公司，老闆開35K，但上了2天班後，老闆突告知薪水降為28K，朋友超傻眼，「50幾歲老人的思維真奇怪」。

貼文曝光，網友建議他直接向勞工局申訴，「可以直接打電話給勞工局，幾分鐘就解決了」、「全勤是鼓勵出勤，不是用來懲罰臨時有事請假的」、「妳遇到慣老闆了，三十六計走為上計，果斷離職去勞工局舉報」、「第一次看到全勤8000的，這老闆是個狠人」、「老闆也是很敢講」、「扣完全勤低於基本工資了」。