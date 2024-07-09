產品有「撕毀保固無效」貼紙！美政府警告2台廠：限時改善損害權益

▲部分電腦品牌在產品貼上「撕毀保固無效」的貼紙，防止消費者自行維修。（圖／免費圖庫Unsplash，示意圖）

記者楊絡懸／台北報導

為了避免消費者自行拆開電子產品造成毀損，部分廠商會在產品貼上「撕毀保固無效」的貼紙。不過，美國聯邦貿易委員會（FTC）認為，這樣的作法損害消費者權益，已發函要求華擎（3515）、技嘉（2376）2台廠及香港索泰（Zotac）等電腦品牌要求1個月內改善，目前廠商業者尚未對此作任何回應。

多數品牌產品以貼紙限定保固範圍，相關條款寫明如果產品曾受人為拆解、毀損、竄改，保固貼紙有破損，或自行安裝、移除內部零件，也就是「非原廠」的維修行為，都不會再享有保固權益。

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不過FTC認為，保固貼紙限制消費者自行拆機，已經違反《馬格努森-莫斯保固法》（Magnuson–Moss Warranty Act）損害消費者維修權益，要求電腦品牌必須進行調整，預計1個月後審核品牌廠商的保固條款，如果仍未改善，將進一步提出法律訴訟。

「讓消費者可以自行維修，而且不會影響保固權益。」就是FTC強調的立場。除了電腦品牌，FTC同時也要求空氣清淨機、跑步機等品牌進行調整，不過這裡提到的保固政策多限於美國地區，也就是說，儘管美國產品調整相關權益，台灣方面的保固也不一定會跟進。

事實上，多年前FTC就警告過大廠不能禁止消費者使用第三方維修服務，雖然當時沒有點出企業名稱，但市場認定蘋果公司iPhone系列產品、以及Sony、微軟與任天堂遊戲主機就有這類特定的保固條款。

此外，FTC也認為，像是「必須使用指定零件」或「特定通路維修」的保固條件，都有可能損害消費者的維修權，除非廠商可以免費提供零件或維修服務，否則沒有理由限制消費者的權益。