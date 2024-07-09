美銀行「壓力測試全過關」！9月將降息　法人：投資金融債時機來了

▲美國聯準會（Fed）預期將在9月展開降息，市場認定可布局債券基金。（圖／路透）

記者楊絡懸／台北報導

美國聯準會（Fed）6月底公布最新銀行壓力測試結果，受測銀行全數通過，金融機構財務品質大幅改善，加上聯準會在9月展開降息機率升高，野村投信表示，目前正是投資人布局金融債券基金的好時機。

野村投信表示，聯準會的最新銀行壓力測試結果顯示，31間受測銀行全數通過，2023年第四季一級資本適足率為12.7%，至2026年第一季在嚴峻情勢下，這些銀行整體一級資本適足率最多下降2.8%、至9.9%，仍遠高於法定的最低需求4.5%，事實上，在過去10年，這些銀行的整體資本適足率都維持在12%附近的強健水準，顯示大型銀行股基本面無虞。

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此外，美國經濟數據走軟、聯準會主席唱鴿，近日美國公債殖利率小幅回跌。由於聯準會在9月降息的機率提高，有望帶動債券價格上漲，投資人可趁目前債券殖利率仍在相對高檔時進場布局企業債。

野村投信建議，優先選擇信用評等較高且與股市關聯度相對較低的投資等級債，近年來財務品質提升的金融債，相較於整體投資級公司債，長期具備波動度更低且風險調整後報酬更高的特性，後市持續看好。

野村全球金融收益基金經理人林詩孟表示，瑞士、瑞典、加拿大及歐元區等已開發市場，今年以來已開始本輪緊縮後第一次降息，顯示全球開始進入通膨降溫及勞動市場放緩的總經環境。

美國通膨數據也出現降溫，雖然美國聯邦公開市場委員會（FOMC）6月利率決策維持利率不變，但確定排除升息可能性。美國企業第一季財報顯示獲利穩健，預期信用利差可望維持低位；至於利率走向，在聯準會降息後，殖利率曲線預期將牛市趨陡。

林詩孟認為，美國銀行業在新資本新規仍有放鬆空間，市場氣氛仍佳，有利金融債券繼續領先投資等級債券。在投資策略上，信用及存續期將採取槓鈴式配置，增加信用存續期及利率敏感度，以領先市場掌握超額報酬機會。