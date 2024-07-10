台積電市值一度超越特斯拉！　大摩首席分析師成「反指標」離職

抽中賺逾1萬元！滿心申購今起跑 每股承銷價42元

新股抽籤紅包又來了，高端服飾代理商滿心（2916）今（10）日起公開申購，每股承銷價為42元，以9日收盤價54.3元計，抽中一張約可賺1.23萬元，報酬率約30％。

台股ETF股民衝破874萬連19周創新高 5檔高息ETF搶當人氣王

根據集保戶股權分散統計最新資料顯示，62檔台股ETF受益人最新一周增加39485人，來到8740303人為連續19周創新高。進一步觀察，上周台股ETF中受益人增加的有31檔，進一步觀察，今年來共增加2645252人，增加前五名包括00919在內都是高息ETF，五檔加總共新增2059883人。

台積電跌25元至1015 指數跌逾170點後拉回

美股9日（周二）漲跌互見，台股今（10）日以下跌155.2點、23744.88點開出，跌勢持續，指數下挫逾170點後小幅拉回，台積電下跌25元至1015元。

瀚宇彩晶攜12供應鏈夥伴減碳轉型 2025總減碳量破7千公噸

瀚宇彩晶於今（9）日宣布，攜手12家面板產業供應商，共同參與經濟部產業發展署「以大帶小製造業低碳化及智慧化升級轉型補助」專案並獲得補助，計畫包括上游的設備、零組件業者，中游的面板、模組製造業者及下游的終端產品應用業者，同心協力推動低碳化轉型，強化面板業永續競爭力。

全家董座認同「超商展店沒有天花板」 每年開150家拚穩健成長

台灣便利商店密度高，根據經濟部統計，截至去年底全台有近1.4萬家超商，密度僅次於南韓、排世界第二，統一超（2912）董事長羅智先日前也喊出展店沒有天花板，對此，全家（5903）董事長葉榮廷表示認同，並認為要著重規模經濟及範疇經濟，與其跟對手比較，不然看自己還缺什麼，每年展店仍維持100-150家的速度穩健成長。

電業法修法朝野協商破局 經濟部：支持2黨版電價審議機制修正

立法院今（9）日黨團協商《電業法》第49條修法，但並未達成共識，對此，經濟部表示，會上民進黨團與民眾黨團均提出修正提案，除維持公開審議原則外，也預期朝增進電價審議會專業與公正性而努力，樂見電價審議機制向更專業透明方向邁進。

陽明6月營收年增66％ 砸11.2億元買9100只新貨櫃

陽明（2609）今日公布6月營收，受惠平均運費上漲，6月營收為207.2億元，月增22.42%，年增66.76%；累計今年上半年營收為963.91億元，年增幅33.88%。此外，陽明也同步公告取得9100只新造貨櫃，總金額約11.2億元。

台灣銘板上半年營收年增10%！看好旅遊旺季換卡潮 擴大冷錢包版圖

信用卡製造廠台灣銘板（6593）9日公布今年6月營收0.53億元，月減5.52%，年減1.32%；第二季合併營收1.56億元，年減3.98%；累計今年上半年合併營收3.29億元，則呈現年成長10.27%。

美銀行「壓力測試全過關」！9月將降息 法人：投資金融債時機來了

美國聯準會（Fed）6月底公布最新銀行壓力測試結果，受測銀行全數通過，金融機構財務品質大幅改善，加上聯準會在9月展開降息機率升高，野村投信表示，目前正是投資人布局金融債券基金的好時機。

曾慘賠台積電9千萬 光電廠捲土重來對賭買進均價破千元

上市光電業悅城（6405）今（9）日重訊公布4個月砸近7.5億元買進台積電740張，每股買進價格高達1013.34元，不過公司在二年前（111年5月）才公告以每股506元賣出600張台積電，認賠8980萬元殺出，此次捲土重來，重壓破千元台積電，市場熱議。