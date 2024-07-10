崇越科搶擴海外據點　首度進軍美國半導體展

▲崇越科美國半導體展首度亮相。（圖／崇越科提供）

記者高兆麟／綜合報導

半導體及光電關鍵材料整合服務廠崇越科技（5434）首度參加於美國舊金山盛大展開的「2024 SEMICON West美國西部國際半導體展」，展示半導體國際供應鏈平台的整體解決服務方案，內容包括半導體整合服務、前段晶圓製造全製程、後段先進封裝、二手設備與零件服務等全方位的整合方案。

崇越科技打造半導體國際供應鏈平台，積極拓展海外據點，提供技術服務、市場分析、在地組裝、倉儲物流、特殊化學品倉儲等服務。崇越科技董事長潘重良表示：「崇越海外子公司包含美國、越南、日本等地業績成長顯著，今年上半年我們更在韓國鄰近首爾的城南市設置了新的營業據點，就近服務客戶。」

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首度參展的美國崇越，成立於2021年，提供半導體材料及客戶服務。為服務半導體龍頭廠，崇越於美國亞利桑那州購入4萬坪土地，期待集結國內外的優質廠商，推進美國市場，在今年SEMICON West上，展示晶圓盒、薄膜和蝕刻製程之特殊化學品、設備和零件等完整供應鏈服務。

為提供IC設計服務與量產解決方案，崇越科技展示半導體整合服務（IC Foundry Service），協助IC設計公司找到合適的代工製造技術，從ASIC委託設計、晶圓代工、封裝測試、光罩代購、IP整合與工程專業諮詢，加速導入市場，在台灣、中國、日本、新加坡與馬來西亞已累積服務超過200家以上的IC設計公司及晶圓廠，以及300個以上的產品測試出片。

除在先進製程上扮演關鍵材料整合服務供應商的角色，崇越科技針對成熟製程市場開發新業務，跨足半導體中古設備及機台翻修買賣與設廠顧問服務，建立部品回收清洗和修復、零件維修、設備翻新，並設有專業工程團隊協助安裝測試，提供符合客戶需求且具成本效益優勢的設備整合服務方案，拓展二手半導體設備商機。

面對海外市場，崇越集團副董事長暨崇越科技董事長潘重良透露：「我們將透過併購、合資、策略結盟等方式，結合當地公司，提供技術、設備和資金，強化在地化服務」，並樂觀預估2024年營收將向上成長。