主管突離職「留下一堆工作」　她被廠商罵：是我的問題嗎

▲原PO工作量變大。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／曾筠淇報導

如果有同事突然離職，其他人可能就要分擔他的工作。近日有網友發文透露，她的直屬主管一直到離職前一天，才讓其他人知道自己要離職，因此她在毫無準備的情況下，要負責對方手上的案件，還因此被廠商罵，但這是她的問題嗎？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「主管離職後工作全丟給我」為標題發文，提到她的試用期剛滿，結果直屬主管卻突然離職，對方手上的案件也就落到她頭上。她透露，主管早已提前向老闆提離職，但一直到離職前一天才讓公司的其他人知道此事，而且也沒有交接工作，所以身為新人的她，一時之間實在忙不過來。

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原PO表示，主管離職後，因為有太多工作未處理完畢，所以就有廠商直接找上門來，甚至對她大罵，讓她很無奈，不明白自己為何要被罵？這是她的問題嗎？而且這些案件也不是只有她能做，如今全部丟給她，是正常的嗎？

▲主管突然離職，也沒有完成交接。（示意圖／資料照）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「一起走啊，不能只有我被罵」、「離職啊，主管擺爛，你也擺爛」、「這世界好人永遠是吃虧的」、「就果斷離職吧，說真的這社會本來就不公平了」、「試用期剛滿而已，直接拿離職當籌碼」。

也有網友認為，「看起來就是你主管要擺爛，給公司知道他多重要，然後你只是被閃到而已。能撐的話就趁這個機會去爭取主管的位置，爭取不到也不喜歡這樣的環境就快跑吧」、「撐住，你就升職了」、「直接跟老闆說你覺得不合理，新人不熟悉惹廠商生氣對公司形象也不好」。