「黃仁勳AI妖股」臉綠！錸德、慧友續吞跌停　機器人股又反彈大漲

▲光碟片製造商錸德續吞跌停。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

光碟片製造商錸德（2349）10日早盤直墜跌停價16.2元，這是繼前一天大怒神「漲停變跌停」後，第2根跌停板。此外，被市場稱為「黃仁勳最強AI妖股」的慧友（5484）也如下階梯連3天跌停，顯見日前漲多獲利了結，已有大戶投資人陸續下車。

錸德原先是光碟片製造商，近年轉型再生能源事業及儲能布局，並切入太陽能模組，加上AI帶動綠電話題，錸德股價從6月26日收盤價9.44元開始起飛，連續飆上8根漲停板，漲幅已逾1倍。

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令人驚訝的是，錸德7月9日早盤原先再開出第9根漲停板，最高價來到21.9元，但10分鐘後卻一路下墜，直接殺到18元跌停價，「漲停變跌停」上下振幅達20%，7月10日再續挫跌停價16.2元。

觀察錸德集團旗下子公司，包括鈺德（3050）、錸寶（8104）、安可（3615）則在前一天跌停後反彈，目前皆見到小幅上漲。

另一方面，被市場封為「黃仁勳最強AI妖股」的慧友（5484）也連續3天重挫跌停。其他「機器人概念股」如羅昇（8374）、穎漢（4562）也從跌停反彈，值得注意的是，昆盈（2365）以52元開盤後，不到一小時又漲至漲停價55.5元；盟立（2464）也一度觸及漲停價94.6元，受投資人矚目。