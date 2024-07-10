股市多頭行情！37檔基金「淨值破百元」　經理人續看好台股表現

▲全球股市多頭行情，帶動主動式股票型基金淨值成長。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

全球股市多頭行情，帶動主動式股票型基金淨值成長。根據CMoney統計至7月8日，淨值百元以上的投信主動式股票型基金增加至37檔，其中，有4家基金公司的高淨值基金達到3檔以上，分別是統一投信、野村投信、安聯投信及日盛投信。

觀察CMoney統計數據，目前坐擁最多高淨值基金的是統一投信，旗下有6檔基金淨值超過百元，基金淨值增加，也推升統一投信主動式股票型基金規模突破千億里程碑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

統一投信不僅高淨值基金檔數最多，還包辦股票型基金淨值前三名，「淨值王」統一全天候基金7月8日淨值高達335.11元，是唯一淨值超過300元的基金；居后冠的統一奔騰基金，淨值達到271.9元，也是科技股基金淨值王；季軍為淨值234.55元的統一黑馬基金，與統一奔騰基金同為少數規模達到百億等級的台股基金。

▲基金公司「高淨值基金」一次看。（圖／記者楊絡懸製表）

針對股市分析，統一奔騰基金經理人陳釧瑤表示，美股與台股上半年AI類股的帶領，成績表現優異，目前美國通膨增速持續放緩，就業市場也出現降溫跡象，經濟保持溫和成長，使美國聯準會（Fed）可望在下半年開始降息。

以台股企業營運來說，AI應用類股仍在高速成長階段，非AI產業也隨著庫存調整結束，拉貨動能逐漸提升，有望帶動今明兩年企業獲利持續成長；在資金面及基本面雙利多拉抬的背景下，台股後市表現仍不看淡。

陳釧瑤表示，今年輝達（NVIDIA）晶片世代轉換帶動產值提升，使AI需求保持強勁，預期AI仍為市場主流題材，選股以AI產業為主軸，布局B100、GB200新供應商且股價基期低者；AI應用則從基礎建設擴張到終端裝置，也使相關供應鏈受惠AI筆電及手機規格提升。

此外，陳釧瑤還說，蘋果（Apple）展示新AI功能後，市場興趣提升，有望帶動蘋果換機潮，使新品規格升級受惠供應鏈具備投資潛力。