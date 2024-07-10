南亞科Q2每股虧損0.26元　總座：HBM供不應求有望拉抬市況

▲南亞科總經理李培瑛。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

記憶體大廠南亞科 (2408）今日舉行法說會並公佈 2024 年第二季自行結算合併財務報告。南亞科第二季營收為新台幣99.21億元，季增4.4%。總經理李培瑛針對後市展望表示，目前HBM、DDR5 供不應求，拉抬2024下半年DRAM市況，各項AI也有望帶動新一波DRAM需求成長。

南亞科第二季營業毛利為2.87億元（含地震損失提列6.57億元)。毛利率2.9%，較上季改善 5.8 個百分點。營業淨損為 23.19 億元，營業利益率-23.4%，較上季改善 7.3 個百分點，營業外收收 10.47億元，本期稅後淨損為 8.13億元， 淨利率-8.2%。單季每股虧損為0.26 元。截至 2024 年 6 月 30 日，每股淨值54.14 元。

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南亞科第二季 DRAM 平均售價季增低十位數百分比，銷售量季減中個位數百分比。 南亞科表示，公司 1B 製程技術 8Gb DDR4 與 16Gb DDR5 產品目標於 2024 年下半年開始出貨。

李培瑛針對整體市況表示，各種AI應用產品推出，有機會帶動新一波DRAM需求成長。地緣政治及地域性經濟不佳，持續影響HBM之外的DRAM需求復甦。在供給方面，主要供應商持續優先擴充HBM產能，有助DRAM的庫存調整，另外，主要供應商恢復全產能生產， 將增加2025年供給。

伺服器需求部分，李培瑛表示，雲端業者及AI 基礎建設之資本支出增加，AI與高端伺服器需求持續成長。手機部分，大陸地區手機銷售改善。未來智慧手機導入AI應用功能，有利換機需求。在PC方面，一般PC需求平緩。未來AI PC 驅動邊緣運算需求，有利DRAM搭載量提升。消費型電子終端產品部分，Q2區域性經濟景氣不佳，加上淡季銷售平緩；Q3有機會季節性需求改善。