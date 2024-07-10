長榮航營收報3喜訊　6月、Q2、H1都寫歷史新高

▲長榮航空。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

長榮航（2618）今日公告6月營收，單月營收為194.18億元，月增7.3％、年增10.11％；Q2營收為553.73億元，年增14％；累計上半年營收為1072.89億元，年增15.32％，單月、Q2、上半年營收都寫下歷史新高。

長榮航說明，6月客運營收達128.96億元，年增1.54％，主要是因歐美長線傳統旺季，越太平洋及歐亞2大航網主軸市場佈局完整，發揮航網綜效，整體載客率超過9成；另受惠端午連假及暑假開始，旅遊需求暢旺，東南亞及澳洲線載客率接近9成，東北亞線則超過9成。另，台北至西雅圖季節性增班，自6／25起至9／7起由每天1班增為每周10班，亦有助於營收成長。

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長榮航指出，貨運營收為44.88億元，年增50.93％，受惠各市場出口需求強勁，台灣AI伺服器及晶片急單湧現，中國電商包機需求量大，以及越南出口服飾與電子產品，則因海運塞港由海轉空的外溢效應，使得整體貨運需求暢旺，價量齊揚。

長榮航總經理孫嘉明日前表示，Q3暑假是每年最旺季節，目前7、8月訂位狀況都符合預期；貨運部分AI伺服器相關出貨量都很不錯，價格也持續上揚，目前來看整年都不錯。

另長榮航今日股價開高走高，終場上漲0.75元或2.15％、收在35.55元，重回填息軌道，成交量逾6.5萬張，但投信今賣超7735張居第一名。