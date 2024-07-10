美食-KY美國事業6月營收寫新高　聯發國際雙品牌可望推升H2業績

▲85度C是美食KY子公司。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

「85ºC」母公司美食-KY（2723）6月營收為15.05億元，年減6.41％；累計上半年營收為93.29億元，年減9.1％。另手搖飲品牌「Sharetea歇腳亭」母公司聯發國際（2756）公告6月營收5502.1萬元，月增7.6％、年減13.93％；累計上半年營收為3.21億元，年減13.31％。

美食-KY表示，穩健成長的美國事業，營收維持雙位數年增，單月上看7億元，改寫同期新高；Q2合計美國貢獻營收突破20億元，佔合併營收比重達44％，成為美食-KY最大市場。

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美食-KY指出，今年美國第5間全新門市於6月底盛大開幕，位於德州第二大城市San Antonio。法人表示，儘管San Antonio人口只有3％屬於亞裔，當地第一間85ºC仍帶來轟動，7月第一週日均來客數衝上全美前5名，證明85ºC獨特的美食魅力跨越國界，在超過3億人口的美國烘焙市場仍有極大的發展空間。

法人分析，受惠於美國的營收逐季成長，美食-KY Q2營收超前市場預期，較上季成長1％，寫下同期次佳的季增成績。展望下半年，美國市場仍將開出多間全新門市，亞洲市場也將逐步邁入烘焙旺季，雙重利多加持，營收動能可望優於上半年。

▲Sharetea歇腳亭。（圖／聯發國際提供）



聯發國際表示，新品牌「UG樂己」熱度高，開幕首周創單店日均銷量破1000杯佳績，目標1年要開出100家門市；在歇腳亭與UG雙線並進下，預期下半年整體營收表現將隨展店業績逐步攀升。

聯發國際指出，歇腳亭透過直營與複數店加盟模式，目前在全球門市邁向500家，也與澳洲代理商達成和解，將有125間歇腳亭澳洲門市重回台灣聯發國際，可挹注公司營收；UG將複製直營與複數店加盟模式，加大門市數的增長力度，並通過現有通路平台快速拓展至歐美、澳洲、香港、馬來西亞等全球重點市場，預計朝3年內全球500家門市的展店目標前進。