揚秦H1營收登新高峰　乾杯6月營收寫同期次高

萬海6月營收年增103％ 貨櫃三雄營運再揚帆

受惠海運運價、貨量成長，貨櫃三雄6月營收與去年相比皆繳出亮眼成績，萬海（2615）今壓軸公佈6月營收年增103.34％達166.06億元；最早公布的長榮（2603）6月營收年增91％至422.83億元、陽明（2609）6月營收則年增近67％至207.2億元。

2檔現增加持漲勢逾6%金融股最猛 新光金爆59萬張史上大量

新光金（2888）旗下新光人壽及三商美邦人壽（2867、簡稱三商壽）拚改善體質，今（10）日為新光金（2888）參與現增最後買進日，爆出59萬 張史上大量，股價也以上漲逾7%作收，至於三商壽股價站上睽違2年的8 元，有利現增定價，提高可募資金額；而新光金與三商壽漲幅居今日金融股之冠。

優於預期！台積電6月營收2078億「月減年增」 Q2達財測上緣

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日公布6月營收約為新台幣 2,078 億 6,900 萬元，較上月減少了 9.5%，較去年同期增加了 32.9%。台積電累計 2024 年 1 至 6 月營收約為新台幣 1 兆 2,661 億 5,400 萬元，較去年同期增加了 28.0%。

iPhone換機潮！美銀點名4檔供應鏈 調升鴻海目標價至260元

蘋果公司即將在今年秋季推出新款iPhone，並導入全新AI功能，市場普遍預期將帶來一波「換機潮」，美國銀行（Bank of America）看好蘋果供應商包括鴻海（2317）、工業富聯、立訊精密、比亞迪電子等4家公司，將因iPhone 16系列的需求增加而股價上漲，尤其今年iPhone將帶來新技術及設計上的變革，也會推動供應鏈的發展。

逾56萬股東注意！群創減資每股退還1.2元 訂8／14最後交易日

擁有股東人數達56.28萬人的面板大廠群創光電（3481）日前董事會決議擬辦理現金減資退還股東股款，以提升股東權益報酬率及調整資本結構，每股退還股利1.2元現金，今日也公告，減資股票最後交易日為8月14日，現金減資退還股款發放日為8月30日。

華航營收寫3強 台灣虎航H1營收年增5成

華航（2610）公布6月合併營收為175.64億元，月增9.08％、年增0.13％；Q2營收為502.39億元，年增6.45％；累計上半年合併營收為988.81億元，年增10.01％，單月、單季、上半年都寫下同期新高。另台灣虎航（6757）6月營收年增逾3成，上半年營收年增5成至82.14億元、寫同期新高。

股價起伏大！金寶開獎5月營收133億元 EPS賺0.13元「年增12倍」

金仁寶集團旗下的電子代工大廠金寶（2312）近期股價漲勢驚人，最近6個營業日累積收盤價漲幅達31.36%，被證交所列入注意股，同時應主管機關要求公布相關財務業務，金寶今年5月歸屬母公司淨利2.01億元，年增905%，每股淨利（EPS）0.13元，年增12倍。

星宇6月營收破30億刷新高 第5架A330新機到位

星宇航空（2646）6月營收為30.77億元，月增18％、年增44.5％；Q2營收為83.37億元，年增51％；累計上半年營收為163.32億元，年增65.29％。此外，星宇今也重訊公告取得1架A330neo客機，並已完成交機，將積極開闢新航點及增班，迎接暑假旺季。

長榮航營收報3喜訊 6月、Q2、H1都寫歷史新高

長榮航（2618）今日公告6月營收，單月營收為194.18億元，月增7.3％、年增10.11％；Q2營收為553.73億元，年增14％；累計上半年營收為1072.89億元，年增15.32％，單月、Q2、上半年營收都寫下歷史新高。

南亞科Q2每股虧損0.26元 總座：HBM供不應求有望拉抬市況

記憶體大廠南亞科 (2408）今日舉行法說會並公佈 2024 年第二季自行結算合併財務報告。南亞科第二季營收為新台幣99.21億元，季增4.4%。總經理李培瑛針對後市展望表示，目前HBM、DDR5 供不應求，拉抬2024下半年DRAM市況，各項AI也有望帶動新一波DRAM需求成長。