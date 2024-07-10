揚秦H1營收登新高峰　乾杯6月營收寫同期次高

▲麥味登。（圖／揚秦提供）
記者廖婕妤／台北報導
「麥味登」母公司揚秦（2755）公告6月營收為2.08億元，月增0.5％、年增15.44％；Q2營收6.16億元，季增8.73%、年增15.24%；累計上半年營收11.83億元，年增15.76％，單月、單季、上半年都創歷史新高。
揚秦總經理林麗玲表示，6月及上半年營收創新高，主要受惠於加盟創業市場日漸活絡，揚秦橫跨早午餐、炸雞與火鍋的國民經濟美食3品牌連袂參展，在民生剛性需求與品牌穩健經營的加持下，成為多數民眾追求成功創業的首選，也加速各品牌展店腳步。
林麗玲指出，餐飲產業進入暑期旺季，搶攻暑假外食商機，揚秦3品牌將積極展店並全力擴大市佔，營運主力的「麥味登」與「炸雞大獅」雙品牌持續拓點，新創火鍋品牌「涮金鍋」桃園第2家門市今日開幕，第3家門市預計8月在楊梅設點．透過多品牌經營，加速海內外展店，助攻長期營運動能。
▲乾杯董事長平出莊司。（圖／乾杯提供）
乾杯（1269）6月合併營收為3.62億元，年減4.69％，寫同期次高；Q2合併營收10.83億元，年減4.25％；累計上半年合併營收22.32億元，年減5.62％，寫同期次高。
乾杯表示，6月受惠端午連假聚餐效應，台灣餐飲事業表現穩健，其中「黑毛屋」與「黑毛屋本家」業績表現更反超5月份營收；中國事業受市場消費不振影響，拖累集團整體營收表現略微衰退，今年加大中國事業汰弱留強力道，上半年關閉7家分店，中國營收占比下降至集團2成，下半年要再關閉4家分店。
乾杯指出，下半年將前往英國拓點，作為全球化發展的展示櫃，英國倫敦首店將於7／15開始試營運，此期間提供有限菜單，藉此觀察營運狀況再優化，正式開幕訂於9月份；台灣事業於Q4陸續開店，並將加開約300名職缺，期盼新店助攻、帶來成長動能。
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