大成攜手三軍總醫院打造全新餐飲商場　明年Q2開幕

▲大成與三總簽約完成三總好食城營運ROT案，左為大成副總裁韓家寅、右為三總院長洪乙仁。（圖／大成提供）



記者廖婕妤／台北報導

大成（1210）集團今日宣布，旗下「好食城」與三軍總醫院簽約，攜手在三總內湖總院及汀州院區打造全新餐飲商場「三總 好食城」，預計2025年Q2開幕。

好食城董事長韓家寅表示，大成在1999年就經營三軍總醫院商店街，是當時全台第一個統包規劃的醫院商場，目前大成在兩岸也同步營運6家商場；不僅擁有豐富經營經驗，更設有自己的食安品檢中心，將食品安全從源頭做好把關，讓美味從根本講究起。

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好食城副總經理冷基祿指出，醫院商店街主要使用客群包括醫生，護士及陪病家屬等，使用者能接觸到戶外環境的機會相對較低，好食城將善用院內的戶外特色空間，強化室內及室外的連結，同時在設計理念上，商場也會強化陽光、水、植物3個元素，以直接或間接方式營造自然環境氛圍。

冷基祿也說，除了與自然共鳴的設計特色外，醫院商場的食安管理更是重中之重，大成對於食安的要求向來採取高規格的嚴謹態度，與三總合作將運用豐富經驗及專業資源，為三總好食城開啟全新美味篇章。

三總好食城將於今年8／1開始進行交接及改建工作，期間將陸續展開各櫃裝修與供餐不中斷的營運，目前預計將有超過30個知名品牌入駐，同時規劃於2025年Q2正式開幕營運。