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先探／打敗內心的台股懼高症

圖／先探投資週刊 提供

台股重量級權值股幾乎與美國科技七雄亦步亦趨，呈現輪動，安全性反而高，金融股獲利大增，也是可攻可守標的；六月營收公布，有業績保護的先進封裝、重電、電纜、綠能、蘋概股逢低可注意。

文／方亞申

美股依然維持多頭氣勢，最近蘋果及微軟皆創波段或歷史新高，兩者總市值都來到三．五兆美元之上，蘋果又登上總市值第一名；谷歌及亞馬遜加上臉書，前兩者已經穩穩站上二兆美元，臉書向一．五兆美元逼近，由於市場預期美元轉弱所以資金又流回科技七雄，連特斯拉近期公布銷售沒有預期中差，股價從六月中旬低點一六七．四美元大漲至二六二美元，短時間內漲幅高達五成。蘋果從四月中旬低點一六四美元大漲至二二八．六美元，漲幅三九％，帶領標普及那指創歷史新高。

倒是上半年漲幅第一名的費半指數尚未創高，主要受華爾街認為在輝達大漲後開始對業績及籌碼有雜音，包括今年以來上漲超過一六○％、被法國調查可能列入反壟斷公司名單、高層連續賣股、華爾街也開始有調降評等動作，股價相對較弱勢，連帶影響博通、美光等。不過市場不看淡ＡＩ潮流，推薦像是AMD及台積電ＡＤＲ等具有補漲空間。

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美、日、韓、印股市偏多

回過頭來看，輝達業績應該還是好，在五大高總市值科技公司拚命買AI GPU後，未來業績成長動力將來自於主權ＡＩ，包括歐、加、日、印度及東南亞，甚至中東等潛在買盤可期，算力即國力，以免在競爭上輸人，推估輝達業績高成長無虞；加上原本看淡的中國市場，從轉買自家華為的晶片，但是良率太低，又轉向採買降規的輝達H20，預估今年銷售將達一二○億美元，這點在上季財報可能顯現，所以短線漲多整理也是好事，蓄積下一波動能。

美股標普及那指從四月中旬走多後，大多數時間都維持在十日線之上，只有一次盤中跌破月線但卻拉出下影線，道瓊雖較弱勢，但基本上以季線為中心上下震盪，指數也是在歷史高點附近。在總體數據通膨有所下降中，預期聯準會降息是九月及十一月都有，結論是降息是必然趨勢，美元指數也走弱跌破一○五，較有利科技股上漲。

近來高總市值股如蘋果及特斯拉快速補漲，至少今年未再出現負報酬，連最弱勢的英特爾近期也跟上腳步。而帶領那指創高的是臉書、谷歌、蘋果，資金越來越集中在科技七雄中輪動。接下來就是七月中旬開始的企業季報，股價漲多當然市場要求標準就比較高，將是測試股市強弱最好時機，技術面只要四大指數未跌破月線就是強勢。

亞洲日本近期在日圓貶破一六○關卡中，股市卻站穩四萬一千點，領軍股是重工業如三菱電機、川崎重工、日立電機、愛德萬等，指數續創今年新高。韓國指數也在今年新高附近。歐股則受選舉影響整理。印度股市一度衝過八萬點歷史新高，國際股市表現還好。

台股有七家總市值超過一兆

台股來到二萬四千點後，電子股一度出現題材股連續飆漲，市場反而擔心。但八日在電子前五大權值股大漲下，帶動股市一度衝破二萬四千點歷史新高，只是外資動作不積極甚至期貨空單略增至三．三六萬口，內資動作倒是積極，傳聞是壽險資金介入。不管如何，九日指數還是創二四一二六新高點，但是開始出現上下約五百點較大幅度震盪，焦點在權值股身上。八日台積電、聯發科、鴻海、台達電走強，九日廣達受六月營收持續站穩千億元以上股價再創新高，大立光也持續創高，加上聯發科及日月光投控填息後，股價表現尚穩；十日轉由富邦金上漲。其實台積電站上千元後走勢也穩健。台股今年累計上漲三四．五％居主要股市第二名，震盪難免，只要未連續出現像是六月二十四日單日大跌超過四百點，或跌破月線，依舊屬於強勢。

台股來到歷史高點，畢竟市場戒慎恐懼，如美國科技股一般，總市值排名前面的公司大多有亮眼業績，資金集中在科技七雄，致那指持續創歷史新高，台股近幾個交易日也有此現象，總市值前十名中，除電信股外，已除息者全部填息。再者，台積電總市值超過二七兆元、鴻海來到三．一兆元、聯發科二．三兆、廣達一．三一兆、台達電也登上一兆、富邦金一．三兆；國泰金也填息登上一兆、中信金八千二百億元、日月光投控七千九百億元。台股目前已經有七家公司總市值超過一兆元！

台股資金多，除了疫情以來，台灣存款幾乎以每年一兆速度增加外，金管會最新統計，六月外資淨匯入六六．六一億美元，為史上單月第十大；今年上半年外資淨匯入三二二．九九億美元（約一兆台幣），為二○一一年統計以來的歷年同期新高。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2308期精彩當期內文轉載》

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