大魯閣簽下美國2據點　拚明年底全美開出10家棒壘球打擊場

▲大魯閣湳雅廣場。（圖／記者蔡惠如攝）



記者廖婕妤／台北報導

大魯閣（1432）今（11）日舉行法說會，發言人許俊麒提到，去年6月決定成立美國子公司後，積極發展美國運動休閒市場，目前已簽下2個據點，預計明年Q1開幕，明年底預計可開出10家棒壘球打擊場，未來在美國將朝每年開出10-20家店邁進。

許俊麒表示，大魯閣去年6月決定成立美國子公司，主要經營棒壘球打擊場，看好美國人運動參與率高達80％，且平均每人每年從事運動休閒消費達1515美元，更有35％美國人最喜愛的運動就是棒球，很多商場裡也設置各項休閒娛樂場所，但缺乏以棒壘球為主題的娛樂休閒空間，因此決定前往美國展店。

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許俊麒指出，第一階段將從加州洛杉磯、德州休士頓、亞利桑那州鳳凰城等3個城市展開，主要是看好洛杉磯有5支MLB球隊、德州也有2支MLB球隊，且還有稅賦優惠、鳳凰城則是美國MLB春訓重要基地，且氣候比較溫暖，可提供全年營運基礎，市場潛力值得開發。

許俊麒透露，目前休士頓跟鳳凰城都已各簽下1個據點，後續洛杉磯、鳳凰城、休士頓也有第2、3個據點會陸續簽約，預計明年Q1開幕，明年底預計可以展到10家店，未來每年會以10-20家速度在全美各地展店。

大魯閣目前以運動休閒事業及商場事業為主要經營事業群，另也有親子事業及新創事業，其中以運動休閒事業的棒壘球打擊場、保齡球館及卡丁車場最具知名度，後續也積極開發利基型運動休閒項目。

在商場事業部分，目前有台中新時代購物中心、新竹湳雅廣場及蔦屋書店等據點；親子事業則有遊戲愛樂園，目前全台有10個據點，每年服務約30萬人次；至於新創事業部則有4家Roller186滑輪場及1家福湯岩盤浴，預計今年8月會在台中開出第2家福湯岩盤浴。

另外，子公司大魯閣建設除了持有八領觀光事業60％股權，也經營陽明山美國渡假村；也透過大魯閣建設參與南港土地都更案，也已跟忠泰建設簽下合建合約，整個案子預計2030年Q4完成；近期也簽下共同興建北市晴光土地都更案，預計2030年完成。

此外，大魯閣近年大方發放股東會紀念品也成為話題，許俊麒說，近年數位轉型也走在成功方向上，股東優惠也收到良好且穩定的效果，隨著近年來陸續推展，今年股東人數已達19萬人，股東領取紀念品的比率越來越高，相關營業收入也穩定成長。

大魯閣去年營收為13.24億元，寫下近10年高峰，EPS為0.67元；今年6月營收為1.15億元，月增20％、年增2.22％；累計上半年合併營收為6.35億元，年增1.01％。