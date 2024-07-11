憂訂單有變數　「AI妖股」美超微遭野村降評

▲左起NVIDIA執行長黃仁勳、美超微電腦執行長梁見後。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳掀起人工智慧（AI）浪潮，但隨著NVIDIA遭New Street Research降評後，黃仁勳的重要夥伴、AI伺服器及儲存技術夥伴美超微電腦（Super Micro Computer）也遭野村證券以「訂單前景不確定」為由出具報告調調降評等至「中性」，目標價則維持930美元。

根據《MarketWatch》、《Barron`s》報導，野村證券分析師滕喆安（Donnie Teng）對美超微評等原為「買進」，最新報告顯示已下調至「中性」，雖然目標價維持930美元不變，但隨著美超微股價已來到899美元，只剩5.2%漲幅可以表現。

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若和美超微3月13日創紀錄收盤價1188.07美元相較，目前美超微股價仍較歷史高價還低25.6%，但仍是今年以來標普 500 指數中表現最好的股票，今年以來漲幅達 211%。位居第二的輝達，今年以來股價「僅」上漲 171.4%。

美超微經過過去兩季超微股價的強勁上漲以及該公司的樂觀前景，股價表現不俗，但滕喆安認為，美超微在液冷解決方案的主導地位因AI伺服器訂單的不確定性而蒙上陰影，業績潛力已經從「容易超越低市場預期」轉變為「超出已經很高的市場預期的空間較小」。

滕喆安指出，這次評等調整反應先進封裝半導體元件供應的不確定性已逐漸緩解，以及對輝達新 Blackwell 晶片（預計今年稍後開始發貨）影響的擔憂。

美超微預計在8月初公告2024年第4季財年業績。滕喆安強調，美超微在液冷解決方案領先競爭對手，應有助支撐毛利率，但在訂單疑慮下，對新一波財務公告持「好壞參半」的態度。