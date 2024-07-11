▲左起航港局局長葉協隆、港務公司董事長李賢義；交通部長李孟諺、立法委員李昆澤及許智傑、數位發展部次長葉寧、航政司長韓振華、高雄港務分公司總經理王景榮在高港旅運中心前合影。（圖／交通部提供）

記者張佩芬／台北報導

立法院交通委員會召集人李昆澤及許智傑委員11日赴高雄考察交通建設，上午前往高雄港埠旅運中心進行考察。交通部長李孟諺陪同時指出，高雄港旅運中心及第七貨櫃中心第1期等重大港埠建設，打造高雄港成為南台灣重要郵輪基地及鞏固東亞地區貨櫃樞紐地位，港務公司亦配合高雄市政府亞灣2.0智慧科技創新發展，推動智慧港口相關工作，均有亮眼成果。

港務公司李賢義董事長、航港局葉協隆局長、航政司韓振華司長等人出席，數位發展部由葉寧次長率相關主管人員參加，針對委員提出高雄數位港發展意見，建議由數發部提出計畫。

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交通部也會在適合的港口場域提供協助，另港務公司也將與高雄市政府共同合作發展高雄港區觀光遊憩，以提升高雄港附加價值，帶動航港相關產業發展更具有創新競爭優勢。

在旅運發展部分，「高雄港旅運中心」已於去年3月正式啟用，為高雄亞洲新灣區重要地標，可結合國際郵輪旅運服務、辦公空間、親水休閒、海洋戶外景觀等多功能場域，目前港務公司除積極辦理開發招商作業外，並配合亞灣 2.0 智慧科技創新園區發展，爭取創新科技產業進駐，帶動周邊地方繁榮，打造亮眼海運觀光國門。

在貨運部分，「第七貨櫃中心」為全台首座高度自動化貨櫃碼頭旗艦基地，第1期已於去年7月啟用，第2期也即將於今年9月正式營運，年裝卸量可達650萬箱(20呎櫃)，將可擴增高雄港作業能量，鞏固高雄港東亞重要貨櫃港口戰略位置。

李部長除感謝港務公司積極攢趕「第七貨櫃中心計畫」，也期許第七貨櫃中心營運後，除擴增高雄港運能，維繫航商業者的投資動能，更能讓臺灣站穩全球經貿的重要關鍵地位。

針對委員關切高雄港郵輪業務推動方面，李部長表示港務公司在疫情期間積極完善港埠設施，未來將持續強化高雄港行銷及服務品質、便捷交通配套措施，攜手地方政府共同行銷高雄港國際觀光。

另因應智慧科技發展趨勢，高雄港近年積極運用人工智慧及新興科技，推動智慧港灣發展，港務公司亦已投入7.3億元發展多項智慧港口專案，包含提升船舶航行安全、船舶到靠監控、提供聯外交通便捷服務及智慧旅運服務等，已獲具豐碩成果，李部長表示，因應AI世代來臨，未來將導入多元應用，攜手國內外資通訊產業研發能量，開創港區營運附加價值，帶動航港產業轉型創新，提升台灣國際競爭力。