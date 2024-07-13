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宣明智力推AI醫療　智捷生醫曝新技術「平面CT片5分鐘轉3D影像」

▲▼智捷生醫曝新技術「平面CT片5分鐘轉3D影像」。（圖／記者高兆麟攝）

▲智捷生醫智慧AI數位醫療系統可讓醫生利用MR眼鏡幫助開刀。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

宣明智今年投入生技產業不遺餘力，其中也融入近來最夯的AI題材，宣明智旗下宣捷幹細胞轉投資的智捷生醫董事長孫繼信和宣明智，兩人一起力推並介紹AI在醫療科技上的應用，其中智捷生醫推出的智慧AI數位醫療系統，是目前唯一可以一條龍將平面CT/MRI影像轉成3D影像的AI系統，目前已獲包括台大醫院等6家大型醫學中心導入使用，除了開刀外，更可用在醫病溝通和教學使用。

宣明智說，AI的概念，就是去幫助你運算，因此你必須要有不錯的程式去執行它，在醫療應用上，還要有數據庫，必須要有更多的病例跟資料，AI畫的才會更準更好，因此不論快和準都要靠AI。

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至於透過智慧AI數位醫療系統進行手術的優點，孫繼信則說，這讓手術不只可以快速進行，且由於進行時間越短，因此可以受傷越小，準確度高，恢復的也快。

▲▼智捷生醫曝新技術「平面CT片5分鐘轉3D影像」。（圖／記者高兆麟攝）

▲智捷生醫智慧AI數位醫療系統可在五分鐘內將平面照片轉成3D影像供醫師使用。（圖／記者高兆麟攝）

宣明智補充，以前開刀切腫瘤，動一個刀會死很多好細胞，現在旁邊受傷的會變少，這就是AI的典型醫療應用。

孫繼信介紹，智慧AI數位醫療系統可以使用電腦、平板甚至VR眼鏡來使用，其他大廠目前都還只能用自己的機台，不能支援別的設備，但智捷可以讓醫生直接用VR眼鏡就可以看到病人患部。

孫繼信說明，這套系統的原理是利用AI運算，將平面的CT/MRI影像轉成3D影像，過去這需要至少半小時來模擬，但現在透過他們的系統，只要五分鐘，3D影像也讓醫生可以直接定位患部位置，不只對開刀精準度有幫助，在醫生向家屬解釋病情時，也可以更容易溝通。

除此之外，這套系統另一大重要功能就是教學使用，透過VR眼鏡輔助，可以讓醫學生更方便學習，甚至適用於開刀訓練。

宣明智補充，目前這套系統已經商品化，明年一月會獲FDA認可，但目前在台灣，已經有六座大型醫學中心使用中，未來獲得認證後，那每一家醫院需要就都要去購買使用。

宣明智指出，台灣醫療體系很完整，台灣的醫生最厲害，這點大家都知道，但台灣的IC的和軟體都很厲害的，這個加進去醫療產業之後，再加上台灣產業密集互動快，可以推出東西快、用的快、改的快，可以在世界上有絕對領先，讓這樣的循環可以運轉，當台灣東西比別人好，他們就非用我們不可。

關鍵字： 宣明智

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