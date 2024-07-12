曖昧對象擁14張台積電「可以交往嗎？」　閨蜜嫌棄：40張才能約會

▲台積電。（圖／記者施怡妏攝）



記者施怡妏／綜合報導

「護國神山」台積電（2330）近日股價突飛猛進，在4日開盤衝上千元大關，今（12）日終場收1040元，就有網友表示，看到有一名女網友分享好友間的對話，A朋友說好友手上持有14張台積電「可以交往了吧？」B好友則說，只能見面不准牽手，C朋友更說要40張才能吃飯約會，這番話掀起網友熱論。

有網友在PTT發文，「女生：台積電14張只能見面不准牽手」，分享在Threads看到的貼文，女網友單身5年，A好友勸她不要再挑了，選對自己好的對象；B朋友便說好友有14張台積電，「可以交往了吧？」A朋友聽完直言，只能見面不准牽手；此時，C朋友跳出來說，「40張才可以吃飯約會」。

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原PO看完這段對話震驚，「真假，女生說14張台積電連牽手都不能，40張才能吃飯，阿肥零股仔只有800股是不是沒救了？啊我好奇問問，要求4000萬資產的女生，應該條件也很不錯，對吧？」

貼文一出，網友狂酸，「不知道有沒有1股的存款」、「她知道GG現在一張多少嗎」、「我真的有4000萬也不會想找這種的啦」、「70萬都可以娶18歲越南妹」「40張是他們挑人，哪輪到妳們挑人」、「這只差沒把價格貼在自己身上賣了」。

台積電日前公布6月營收2078.69億元，年增近33％；今年上半年營收1.26兆元，年增28％；其中，Q2營收約為6735億元，換算約為208億美元，超越財測高標。

台積電將在下周四（7／18）舉行法說會，外界關注Q3財測、全年展望、資本支出等計畫，雖台積電近5日狂遭外資倒貨，但預計法說會仍會牽動未來股價走勢。

▼女網友貼出好友間的對話。（圖／翻攝自PTT）

