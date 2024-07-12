錄取後公司要求交7份資料！他傻眼秒閃人　網見這1項：管太多

▲新公司要求繳交許多文件。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

找工作錄取後，公司通常會要求繳交一些資料，就有一名網友表示，錄取一份32K的工作，以為只要交前公司的離職證明，以及體檢報告就好，沒想到新公司還要求寫協議書、保密書，甚至還要聯徵，讓他覺得很麻煩，讓他果斷放棄報到，貼文曝光，掀起網友討論。

有網友在Dcard發文，「32000的工作，報到要交一堆資料，果斷放棄報到」，最近被一間小公司錄取，月薪是3萬2千元，原本以為只要交前間公司的離職證明，和半年內的體檢報告就好，沒想到還得附上勞保投保明細，「還要去聯徵」。

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不僅如此，還要去公司重新寫一堆個人資料、協議書、保密書等等文件，繁瑣的流程讓他感到很麻煩，「立馬果斷放棄，如果是純行政職就算了 ，有時還要外出，難怪一直看到這職缺在徵人」。

貼文曝光，掀起網友討論，「之前也錄取過32000的工作，繳交資料林林總總，加公司要簽章的資料，總共有二十幾樣，還要投保明細，果斷不去」、「要簽奇怪約的一律不去」、「大公司的話就會給，因為大公司對未來跳槽滿加分的，若小公司的話不會想去，有一些大公司，甚至還要找保人或是繳人事擔保險呢」、「拉聯徵？是在銀行工作？」「為啥要聯徵...管太多」、「聯徵到底要幹嘛？第一次聽到要聯徵的」、「離職證明、體檢報告、保密協議、勞動契約這都合理，我從沒聽過拉聯徵的？」

原PO則回，不是在銀行業工作，是社宅的物業。就有網友猜測，公司要求聯徵的用意，「看你有無欠款，有些職位有可能碰到錢，如銀行業、保全業等等，怕你缺錢捲款而逃，會特別要求調閱聯徵，有的甚至每年都要調閱一次」。