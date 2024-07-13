聯準會9月降息「殖利率將再度陡峭」　PIMCO：建立抗通膨保護資產

▲曾擔任美國聯準會（Fed）副主席的克拉里達（Richard Clarida），目前是PIMCO董事總經理暨全球經濟顧問。（圖／PIMCO提供）

記者楊絡懸／台北報導

全球經濟波動升高，加上適逢選舉年，政治風險也必須納入投資策略的考量。投資管理公司PIMCO（品浩）預期，美國聯準會（Fed）9月啟動降息，但未來殖利率將再度「陡峭化」，這也是為什麼投資人重新關注固定收益市場，因為相較於其他資產類別，固定收益策略可抗通膨來保護資產，以較低風險創造報酬。

曾擔任美國聯準會（Fed）副主席的克拉里達（Richard Clarida），目前是PIMCO董事總經理暨全球經濟顧問。他表示，過去十多年來，投資人需要在極低的利率環境中追求殖利率，但現在債券殖利率重置，意味著現在可以利用全球機會，在固定收益上獲得非常可觀的殖利率。

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克拉里達表示，AI可以提高生產力，樂觀看法將挹注GDP至少15%，但悲觀看法僅增加5%，在這一來一往之間，就差數倍之多。目前看來AI應用可以壓低通膨，但要AI提高生產力，就必須要擴大資本支出，雖然伴隨著股市快速上漲，卻也連帶增加通膨壓力。

就目前整體而言，通膨正快速趨緩，總體經濟和通膨風險更為平衡，以及各國央行準備轉向降息等趨勢，但另一方面，克拉里達也強調需注意風險，像是美國大規模的財政刺激措施，推動經濟成長卻導致債務發展趨勢難以維持永續。

克拉里達指出，現今的殖利率和穩定的通膨前景，使債券再次展現在投資組合中的優勢，並降低與股票的連動性，因此投資人有機會透過更多傳統債券獲得類似股票投資6%至7%的報酬率，且承擔較低的波動風險或利率風險。

他說，相較於其他資產，固定收益的長期投資前景具吸引力，特別是考量風險因素後進行比較；此外，在未來5年內，也有可能將促使投資人重新審視傳統資產配置模式，不再只是「股票60%與債券40%」。