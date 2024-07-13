保時捷男欠稅10萬！　鐵腕查封5支iphone手機立馬繳清

▲稅務局提醒，收到稅單後務必在期限內儘速繳清稅款，免遭罰。（圖／資料庫）

記者陳瑩欣／台北報導

新竹市稅務局清查欠稅時發現，轄內一名欠稅人擁有2台保時捷及1台特斯拉名車，卻滯欠使用牌照稅及地價稅近10萬元，立即鎖定該名欠稅人，深入追查為通訊行負責人，上門查封5支蘋果手機，成功追回稅款。

新竹市稅務局表示，為維護國家租稅債權，加強清理欠稅案件，日前查得一名欠稅人不僅為市區通訊行負責人，同時為高檔火鍋店股東，還擁有保時捷及特斯拉等名車，研判具有資力（資金償還能力）。經通知到案說明未果，稅務局與法務部行政執行署新竹分署聯手，前往通訊行，查封5支iphone手機。該男才嚇得趕緊刷卡繳清欠稅。

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新竹市稅務局說明，該男欠繳112、113年使用牌照稅及地價稅計9萬3千多元，並按稅捐稽徵法規定，逾期繳納稅捐每超過3日將按應納稅額加徵1%滯納金，加徵10%滯納金5千元，一共欠繳9萬9000元。

稅務局呼籲，收到稅單後務必在期限內儘速繳清稅款，切勿置之不理，以免衍生滯納金，逾期不繳移送執行後，甚至將遭扣薪、扣存款及執行動產、不動產等，得不償失。特別提醒民眾，為避免工作繁忙，一時忘記繳稅，可於房屋稅、地價稅及使用牌照稅定期開徵2個月前辦妥「長期約定轉帳繳稅」，屆時只需於扣款前預留足額存款以備提兌即可一勞永逸。