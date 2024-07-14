川普造勢現場遇槍擊　比特幣聞訊上漲逾2%

▲川普疑似遇到槍擊，中彈瞬間摀耳 。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

美國前總統川普13日在賓州造勢時，現場傳出多起爆裂聲，疑似發生槍擊，全案尚在調查中，但因市場預期川普當選機率大增，比特幣（ Bitcoin）聞訊上漲逾2%，向6萬美元大關靠攏。

《彭博社》報導，川普曾多次表態支持加密貨幣，在賓州的政治集會上爆發槍聲後，他的右耳中槍。他的競選團隊表示，事件發生後他「很好」，並期待參加周一在密爾瓦基舉行的共和黨全國代表大會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據 PredictIt 的數據，經過今天的事態發展，川普再次當選總統的機會增加。

據BlockBeats消息，美國前總統川普於當地時間13日遭遇襲擊的消息公布後，比特幣在1小時內的漲幅達 2.67％，拉升觸及59,850美元後回落，現報價59494美元。《彭博社》則指出，截至紐約時間13日晚間10點25分，比特幣漲2.1%至59849.84美元。

由於貝萊德和富達投資等巨頭的 ETF 提供了可以抑制價格波動的基礎需求，市場仍預期這筆賣壓消化下，比特幣報價最近幾天趨於穩定。

除了比特幣走揚以外，「川普概念」迷因幣TRUMP在1小時內暴漲近70％，突破10美元。