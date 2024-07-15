信教老闆吃素　禁止帶葷食進公司！1招「讓員工全接受」一票人讚

▲老闆出錢要求員工吃素。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

有些人因為信仰或是身體因素選擇吃素食，有網友指出，工作生涯中，曾遇過2位吃素的老闆，不僅老闆自己吃素，還要求全公司的人一起吃素，老闆甚至願意每天補貼100元餐費，要求員工吃素食，好奇「也有人遇過嗎？」貼文曝光掀起熱論，「免費午餐沒問題，我吃」、「公司出錢，我可以吃！」

原PO在PTT發文，「狂熱信徒貼你錢要求你吃素？」工作生涯中，曾遇過2次主管是狂熱信徒，寧願每天補貼餐費100元，「也要要求你吃素」，不管是自己去外面買素食，還是公司代訂素食便當都可以，等於每月要補貼每位員工2000元的餐費，公司若有100人的話，每個月就得多支出20萬元，「有些甚至還不准你帶葷食進辦公室，大家也有遇過嗎？」

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貼文曝光，網友表示，如果是公司出錢當然沒問題，「吃素沒問題，一餐而已」、「免費午餐沒問題」、「省一餐，很划算」、「有給錢就行啊」、「禁止帶葷食進去蠻機掰的，但補助我一餐素完全沒問題，現在蠻多好吃的素餐」、「中午吃簡單點，晚餐再好好爽爽」、「不用想午餐要吃啥超棒」、「貼你錢很有心了啊」、「中午吃素本來就健康，你賺到了」、「有遇過，假日還會不定時找你去道場參加活動」。

不過也有網友認為，「才100元，笑死，給兩倍我再考慮」、「100元素食便當，吃三天就受不了了」、「沒有肉的素食便當，吃完下午就很餓欸」、「一個月2千也太少，一個月5千我可以」、「加薪15%我可以接受他的這種要求」。