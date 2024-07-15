三星拼超車　法人：很難！輝達、蘋果首選仍是台積電

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者陳瑩欣／台北報導

韓媒披露三星第2季營收有望超車台積電（2330），不過內外資法人聞訊第一反應是「要確定餒？」認為台積電短期內要被超越難度很高。多數法人皆認為三星即使營收衝高面子略扳回一城，但良率問題和集團引以為傲的記憶體生產線勞資糾紛難解，輝達、蘋果目前心中首選仍是台積電，三星暫時還難回血。

富邦投信富邦科技(0052)經理人紀元豪指出，三星電子近期受惠全球AI晶片需求與記憶體庫存去化完畢帶動營收重回正軌，然今年來三星電子罷工頻傳及勞資協議疑慮猶存，加上三星於矽光子與封裝技術等AI產業關鍵技術與台積電相比仍有一定程度落後，因此主要歐美客戶如輝達、蘋果等龍頭企業仍以台積電為合作首選夥伴。

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紀元豪指出，綜觀而言，三星電子雖營收回溫，然以研發時程以及大廠動向研判，三星電子短期對於台積電營收成長動能以及業界領先地位影響有限，短期可關注本周台積電法說或將釋出營收正面利多及半導體產業展望持續帶動台廠供應鏈表現。

台積電上周股價衝上1080元天價後拉回，今（15）日盤中在平盤價1040元附近游走。

另有本土觀察半導體產業的法人指出，三星拿手的領域是記憶體，但目前半導體市場獨領風騷的是AI晶片、CoWos先進製程，「大家只記得第1名」讓台積電江湖地位難以撼動，就像三星手機售價低搶高市占率，但市場還是以蘋果iPhone為重。

另外，三星在晶片產品還有良率難解的「口碑」，《Business Korea》就指出，三星的Exynos系列晶片的良率最近已提升至40%以上，但仍低於量產所需的60%以上良率，市場也猜測三星電子可能會為其明年發布的 Galaxy S25 系列智慧型手機配備聯發科 AP，而不是自家集團產品。

據fnnews、SBS News等多家韓媒報導，手握蘋果與輝達等大客戶的台積電，在AI熱潮的帶動下，第2季營收為新台幣6735.1億元，相當於28.5兆韓元，遠超過市場預期。由於三星7月5日公布的初步財報，第2季營業利益較去年同期驟增14倍以上，暴增至10.4兆韓元，設備解決方案（DS）部門營收超過28.5兆韓元，足以和台積電一較高下。