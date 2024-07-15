AI需求大爆發！　經濟部估2030年用電成長13％

▲經濟部。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

經濟部今（15）日公布「2023年度全國電力資源供需報告」，揭露2023年供電情勢，並在納入各項影響因素及節能措施下，規劃未來10年（2024~2033年）長期用電需求與規劃建設藍圖，能源署長游振偉表示，由於AI產業需求帶動發展，增加電力需求，預估到2030年用電成長約12〜13％，並需要3個及時建設，包含新機組建設、電網（變電所）更新建設與儲能系統建設，以確保供電穩定、滿足用電需求。

游振偉說明，今年度進行用電需求預測時，考量前述經濟情勢、行政院主計總處5月公布2024年GDP成長率預估值為3.94%，以及未來AI科技潮帶動的半導體產業擴廠、電動車推動政策等因素，預估2024~2028年全國電力需求年均成長率約為2.5%，其中，AI科技的用電需求預估從2023年的24萬瓩增加至2028年的224萬瓩，增加200萬瓩，成長約8倍，其後在AI穩定應用趨勢下，預估2024~2033年全國電力需求年均成長率約為2.8%。

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在電力供給規劃方面，2023年底太陽光電裝置容量達1241.8萬瓩、離岸風電達176.3萬瓩，現行太陽光電發電挹注白天的供電能力，已可滿足白天尖峰6小時的用電需求，因此電力系統調度重心改為關注夜尖峰3小時的用電調度。為因應太陽光電及風力發電的間歇性，除了以水力發電機組快速支應，也需仰賴燃氣機組，作為調節綠電穩定系統的最好搭檔。

為此，政府規劃新建大潭、興達、台中及民營電廠森霸等燃氣機組，逐年併網供電。惟考量機組建置時程延長，包括環評審查進度、建廠關鍵要徑進度規劃，以及地方政府與民眾的支持等皆為不確定性因素，因此需寬列長期年度的備用容量率，以預留資源進行彈性調配。

另外，離岸風電及太陽光電建置進度受疫情影響，仍努力如期完工併網，以現階段規劃2025年再生能源發電占比將達15.0%，2026年11月起再生能源發電占比可達20%目標。