輝達AI後勁超強　投資大老：10年內市值飆50兆美元

▲輝達創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

英國《金融時報》引述知名投資者James Anderson見解指出，輝達（NVIDIA）未來10年內股價上看2萬美元、市值可能接近50 兆美元，這超過了整個標準普爾500 指數的總市值（47 兆美元） 。

James Anderson過去因對特斯拉及亞馬遜早期投資成功而聞名，他認為，在最樂觀的情況下，NVIDIA的潛在規模將遠遠超過以前所見。

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外媒指出，NVIDIA一直是人工智慧熱潮的最大受益者，因為它在製造用於訓練和運行強大的生成式人工智慧模型（例如 OpenAI 的 ChatGPT）的晶片方面幾乎處於壟斷地位。分析師認為，若輝達在AI領域上的領先地位能夠保持下去，NVIDIA市值逼近50兆美元將不是一個預測，而是一種可能性。

James Anderson稱，數據中心AI晶片需求每年增長或達60%，展望未來十年，若輝達數據中心收入保持每年60%的增幅以及利潤率保持不變下，這將轉化為每股盈利1350美元，以及每股自由現金流約1000美元。假設自由現金流收益率為5%，這意味著NVIDIA股價在10年後可能高見2萬美元，相當於市值49兆美元，且發生這個情況的機率目前為10至15%。

今年以來，NVIDIA的股價已飆漲 162%，市值突破 3 兆美元，與2018 年市值 1.5億美元相較，已成長20 倍。今年6月NVIDIA甚至一度超越微軟和蘋果，成為全球市值最高的上市公司。

