女客人訂位遲到30分鐘！店員照SOP走「慘被開除」　一聽理由臉綠

▲女客人是老闆的要好的學妹。（示意圖／記者施怡妏攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名在餐廳工作的女網友表示，如果客人訂位遲到，不管是什麼理由，按照店內的規定，都是不會理會，某次有位女客人遲到半小時，位置早已給了現場等候的客人，客人放話「我認識妳老闆，一通電話就會讓妳沒工作」，當天她就收到通知被開除了，原來那位女客人是老闆的學妹，也是以前暗戀的對象。

原PO在臉書「爆料公社」發文，在服務業做久了，常遇到很多鳥事，沒訂位的到現場一直盧，看到有空位就會狂跳針問為何不讓客人進去，「質疑我們飢餓行銷？我們老闆很愛錢沒心思玩這個」，或是訂了位卻遲到，有些會先禮貌打電話，通常會通融，「但一堆到場叫囂的，我們是不會理會的，這是餐廳的規矩，也是老闆下的SOP」。

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然而，有位女客人遲到半小時，位置早就給現場的客人，女客人就說「我認識妳們老闆，只要一通電話就可以讓妳沒工作」，原PO當時沒有理會，道歉後請女客人排隊。打烊後，組長告知她被解雇了，原來那位女客人是老闆的學妹，「也是他大學時期的白月光，就算兩個人都各自婚嫁，仍然關係很好」。

組長感嘆表示，「算妳倒楣，惹到不該惹的」。她簽了非自願離職書，老闆二話不說給了資遣費，「原來對於超過5年的資深員工，也可以為了一個沒禮貌沒規矩，只是個學生時期追不到的女生，說炒就炒？我也是呵呵了」。

貼文曝光，網友紛紛替她抱不平，「這就是特權的魔力」、「這種公司不待也罷」、「那應該直接跟老闆訂位，為難小員工是哪招」、「快打電話跟老闆娘告狀一下呀」、「這女的是不會直接打給老闆，讓老闆吩咐一聲不就得了，耍什麼威風不就是吃個飯」、「這老闆年輕時真沒眼光，喜歡這樣的女人」、「在絕對的權力面前什麼努力都是白費的」。