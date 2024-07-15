被面試官瘋狂貶低！她「回擊1句」空氣瞬間凝結：講到痛處了

▲求職的過程中，都要經歷面試這一個關卡。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

文／CTWANT

PUA一詞指在許多領域中權力不平等的關係，一方透過以上對下的情緒勒索、操弄及貶低，來造成他人不安或被冒犯。就有一名網友表示，近日她去面試時，遇到面試官各種PUA式的貶低，甚至還想砍她薪水，最後她則反問對方一句，讓對方瞬間不知如何是好。

原PO在Dcard以「我問面試官你在這工作快樂嗎」為題發文，表示日前她去面試，豈料面試官各種PUA式的貶低，講每句話都反駁，還說要在公司工作只要搞定她就好，最後還問「找工作也找一段時間了吧，想必老公賺很大不用工作喔」，且還整整講了2次，不僅如此還一直說別部門的壞話，甚至想砍她薪水。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而原PO也不是省油的燈，看面試官怨念那麼深，她最後則多加個問題「妳在這邊工作開心嗎？」對方聽了瞬間不知如何是好有些愣住，講完後就加強PUA，讓原PO不禁直言「講到她痛處了！」

貼文一出，便引起熱議，網友紛紛留言「這種你要pua回去呀，反正之後也不會見了，給他氣到腦充血才爽」、「這面試官PUA大師耶」、「看到這種人被戳中腦羞就覺得好笑，原PO心性強大很讚」。

延伸閱讀

▸ 報告等1小時病人罵「求你放我走」 醫遭投訴：有毛病我也不客氣

▸ 交歡到一半「貓咬住蛋蛋不放」 他崩潰慘叫！爆血差點「原地去勢」

▸ 說好一起買房！男友偷拿結婚基金「爽買特斯拉」 先斬後奏超瞎理由曝