台積電出手！　我今年上半年對外投資大升近170%

快訊／雨彈狂轟！高雄、台南9地淹水警戒 4區列一級

豪雨猛攻南部，經濟部水利署今（15）日下午5點公告，高雄市、台南市共9地區淹水警戒，其中高雄市湖內區，以及台南市東區、仁德區、永康區4地區列為一級，已明顯積淹水，呼籲民眾注意。

「航海王」才加碼！波若威自結5月盈轉虧 每股淨損0.13元

以投資海運聞名、在PTT上擁「航海王」外號的傳奇投資人張濬安才剛剛加碼矽光子概念股波若威（3163），波若威同時公告張濬安已持股6.12%成最大股東，今（15）日波若威再提前公告5月業績由盈轉虧，每股淨損0.13元。

核二廠延役可能性？ 經濟部：尊重立法院討論結果

核二廠乾貯設施已在今年6月與新北市完成行政調解，外界關注是否有機會讓核二延役，對此，經濟部能源署長游振偉今（15）日表示，核能的使用必須在建立在3大前提下，對於不少國家重啟核能都有持續關注，「只要適合台灣的，都不會排除」，但核能是否可用，仍要等立法院討論後才有結果。

30歲年輕人「用現金」信義區買豪宅 謝金河：靠輝達股票賺2億

輝達（NVIDIA）掀起AI投資狂潮，財信傳媒董事長謝金河在臉書上爆料，指一個朋友兒子買輝達股票成本是「每股5美元」，且進場時公司股票尚未分拆，如今身價數億未婚。另有一個朋友的兒子30歲出頭，從美國回台灣參加Computex展，他賣掉輝達股票，獲利兩億多，他用現金在信義區買了一套豪宅，讓他大嘆「不要小看台灣的年輕人！」

輝達AI後勁超強 投資大老：10年內市值飆50兆美元

英國《金融時報》引述知名投資者James Anderson見解指出，輝達（NVIDIA）未來10年內股價上看2萬美元、市值可能接近50 兆美元，這超過了整個標準普爾500 指數的總市值（47 兆美元） 。

AI需求大爆發！ 經濟部估2030年用電成長13％

經濟部今（15）日公布「2023年度全國電力資源供需報告」，揭露2023年供電情勢，並在納入各項影響因素及節能措施下，規劃未來10年（2024~2033年）長期用電需求與規劃建設藍圖，能源署長游振偉表示，由於AI產業需求帶動發展，增加電力需求，預估到2030年用電成長約12〜13％，並需要3個及時建設，包含新機組建設、電網（變電所）更新建設與儲能系統建設，以確保供電穩定、滿足用電需求。

80萬股民注意！00919豪發近60億創新高 平均喜收7358元利息

擁有逾80萬股民、季配型群益台灣精選高息ETF（00919）今（15）日迎來第5次配息入帳，由於00919每股配0.7元創新高，以除息前803649位受益人數與張數來計算，估計將豪發59.3億元利息，為史上新高，平均每位受益人可拿到7358元，等於平均每個月有2452元配息收入。

勞基法修正案通過 勞動部：違法降薪65歲以上勞工最高罰150萬

立法院今（15）日三讀通過《勞動基準法》第54條修正草案，明定勞雇雙方得協商延後強制退休年齡，對此，勞動部表示，本次條文修正，代表社會各界對於高齡者勞動人力持續投入勞動市場的支持，雇主不得對超過65歲繼續工作的勞工有降低薪資給付等不利對待，違法的雇主可罰30萬元以上150萬元以下罰鍰，並公布負責人姓名。

350萬股民注意！17檔台股ETF除息 00934、0056、00929都在列

7月中旬開始進入台股ETF除息旺季，《ETtoday新聞雲》統計即日起至7月25日為止共有17檔除息秀即將登場，影響逾350萬股民權益，其中以首次除息的中信成長高股息（00934）暴力配息0.33元、年化殖利率逼近20%熱議度最高，而月月配始祖復華台灣科技優息（00929）、元大高股息（0056）各擁106萬、79.6萬股民，同為這波除息秀的人氣王。

快訊／中環賣315張台積電 獲利1624萬元

中環（2323）今（15）日公告處分315張台積電（2330）持股，交易總金額3億439萬1917元，由於每股持有均價僅966.32元，而台積電在6月12日至7月15日以來股價走揚，今日收平盤價1040元，中環因此公告處分利益為1624萬7289元。