台積電出手！　我今年上半年對外投資大升近170%

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）
記者廖婕妤／台北報導
經濟部投審司今（15）日公布今年上半年核准整體對外投資（含新南向國家、中國）為520件、金額約257.32億美元，其中，對外投資金額年增169.64％，主要是因台積電（2330）增資日本及美國廠所致。
投審司說明，今年上半年核准對外投資件數為344件，年增38.15％；投資金額約241.85億美元，年增169.64％，主要是因上半年核准台積電（2330）分別以52.62億美元、50億美元增資日本熊本廠及美國亞利桑那州廠，加上文曄科技（3036）等以39.8億美元間接收購加拿大FUTURE ELECTRONICS INC.全數股權等大型投資案所致。
另上半年核准對新南向國家投資件數為147件，年增63.33%，投資金額計45.32億美元，年增113.23%，主要是因上半年核准鴻海（2317）分別以約24.87億美元、新台幣150億元，增資新加坡FOXCONN SINGAPORE PTE LTD、新加坡FOXCONN EV SINGAPORE HOLDINGS PTE. LTD. 等大型投資案所致；其中投資金額較大者為新加坡、越南及泰國。
至於上半年核准對中國投資件數為176件，年減1.12％；核准增資金額約15.46億美元，年減19.03％。
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