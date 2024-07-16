0056率先貼息！00944、00892已達陣　11檔台股ETF一表看

▲台股示意照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

11檔台股ETF今（16）日除息，其中野村趨勢動能高息（00944）、富邦台灣半導體（00892）開盤半小時內已完成填息，但有3檔陷入貼息，元大高股息（0056）每股配1.07元，開盤5分鐘股價翻黑跌0.03元或0.07%率先貼息，每股報價41.27元；FT臺灣SMART（00905）、中信上櫃ESG 30（00928）也在開盤半小時內陷入貼息。

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▲11檔ETF除息表現，可點圖放大。（資料來源：公開市場、ETtoday新聞雲製表）

與0056系出同門的「大學長」、老牌ETF元大台灣50（0050）漲0.9元或0.5%，每股最高報價至196.6元，差0.1元填息，填息率9成。

而富邦台50（006208）每股配0.783元，早盤最高來到115.1元，填息率逾6成。

至於「暴力配息」0.33元、年化配息率逼近20%的中信成長高股息（00934）早盤最高來到20.55元，漲0.06元，填息率約18.18%。

另外，前次陷入嚴重貼息的台新永續高息中小（00936）昨（15）日除息陷入貼息，今日盤中最高來到18.3元，重回填息道路。