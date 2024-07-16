載板3雄AI展望不同調！外資曝欣興成大贏家　景碩市占擴大

▲欣興電子桃園合江廠。（圖／記者蕭文康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

看好AI將帶動ABF載板需求成長，亞系外資出具最新報告中認為欣興(3037)是ABF AI領域最大贏家，調高目標價至279元；景碩(3189) 市占率將擴大，評等由原先的「中立」調高至「買進」，目標價調高至163元；不過南電(8046) 目標價反調降。

欣興今（16）日午盤前最高來到199.5元，挑戰重回200元，創5月底以來高點；景碩短線漲多，今早走高後湧現賣壓，股價走跌；南電此波股價相對弱勢今日小漲近1%。

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亞系外資預估，ABF基板的供需將受惠AI 晶片的帶動，加上日本同行Ibiden將其大部分產能分配給AI晶片基板製造，這可能導致訂單從日本溢出到台灣ABF基板製造商。

欣興因為HDI/PCB 的初始成本上升衝擊第2季毛利衝擊，亞系外資將第2季毛利率由原先的16.2%下修為14.3%，不過隨著進入2024年下半年，預估 AI ASIC 的 ABF 利用率將提高，將推動欣興整體毛利率今年第4季增成長至21.2%，因此欣興由原先的250元調高至279元，重申「買進」評等。

另亞系外資也預估景碩的毛利率將在今年第4季成長至31.8%，同時ABF產能利用率也提高，目標價由原先的106元調高至163元。

但對南電評等重申「中立」，目標價由原先的203元調降至191元。

