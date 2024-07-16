製造業訂單回來了！無薪假人數大減824人　總數創3年新低

▲自行車零組件廠訂單回穩。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者廖婕妤／台北報導

勞動部今（16）日公布最新一期無薪假，實施人數共3861人，家數為228家，與上期相比減少824人、44家，勞動部表示，這期主要是製造業接單回穩，人數大幅減少，總體實施人數創下2021年5月以來新低，不過，花蓮地區觀光業仍受影響，因此在住宿餐飲方面有增加實施，後續持續觀察花蓮振興狀況。

據資料顯示，本期實施家數最多為製造業130家，其次為批發零售業39家、住宿及餐飲業20家；實施人數最多為製造業2973人，其次是住宿餐飲業351人、批發及零售業273人。

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勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛說明，這期主要減少在製造業，其中以金屬機電工業減少較多，是因為有2家自行車零組件廠停止實施，1家約240人、1家約170人，都是因為訂單恢復了，因此6月底停止實施。

黃維琛指出，資訊電子工業中也有2家100多人的電子零組件廠停止實施，主要是因電子業回溫、訂單回來了，後續也暫時不會實施；另化學、民生工業中，也有印刷廠、家具工廠停止實施，目前來看大型的廠商差不多都停止實施，大致上都恢復正常生產，整個製造業來講比較穩定。

黃維琛說，一些批發零售業跟製造業有連動的，也隨著製造業的情況好轉，提前停止實施減班休息。

不過，黃維琛也提到，實施無薪假的廠商中，仍有一些是受到花蓮403震災後影響，到現在都還沒恢復，像是住宿餐飲、遊覽車、租車、相關文創等觀光產業，都還是持續受到影響，目前震災後的效應還在，政府也很積極推動促銷措施，交通狀況也想辦法改善，預計可能還要再一陣子才會慢慢好起來。

黃維琛指出，雖然現在適逢暑假旺季，但花蓮的住宿餐飲、旅館業等訂單還是下降，不過有1家旅館有接到住房訂單，因此暑假看起來先不用實施，後續會持續觀察花蓮的振興情況。

黃維琛說，這期多少還是有一些月初月底效應，但整體而言還是往穩定方向發展，比較大型的廠商都說不會再實施，製造業相對穩定，花蓮狀況會持續關心，下一期會持續觀察。