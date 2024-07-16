▲「微富世代」平均每月投資金額約1萬7千元。（示意圖／記者周亭瑋攝）

文／今周刊

施羅德投信、LINE Bank連線商業銀行，與政治大學商學院三方合作，共同針對全台灣20～50歲民眾，共2千位受訪者進行大調查，並於日前發布調查結果。

調查結果發現，這群「微富世代」平均每月投資金額約1萬7千元；在投資標的選擇上，目前還是偏好相對熟悉的台幣存匯款及台股交易，基金則排名第三。

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這項調查發現，20～50歲的全網路世代有微富、主動且擁抱數位化的特性，他們平均月薪資為5萬2040元，而LINE Bank受訪者更達到5萬7642元，皆高於主計處最新公布的4萬6105元。可見這個族群已不是一般的小資，而是「微富世代」。

其次，受數位時代影響，有高達94.3%的受訪者，皆有使用數位平台理財的經驗，且相對於非數位通路，當初選擇使用數位平台的主要原因是交易、帳單查詢方便或節省時間，顯示數位理財投資者最重視操作方便且省時的服務。

▲調查發現，全網路世代對風險的承受度相當高。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

微富世代每月用3成所得投資 平均約1.7萬元

值得注意的是，這群微富世代明顯熱衷於投資理財，調查發現，若以投資比例與個人平均月收入推估，平均每月投資金額約1萬7千元，大約占個人所得的3成，符合許多專家給的建議。

另一個有趣發現是，不管是一般網路使用者或者是LINE Bank用戶，投資理財的目的皆為「穩定現金流與退休準備」，其次則是「休閒娛樂旅遊與買房」。

▲不少人投資理財的目的為「休閒娛樂旅遊與買房」。（示意圖／記者林敬旻攝）

調查同時發現，全網路世代對風險的承受度相當高；一般網路使用者當中，超過6成理財投資者偏好中高風險與中高報酬的產品，其中超過36%偏好投資高報酬與高風險的產品。

政治大學金融系教授楊曉文觀察，年輕族群中特別嚮往穩定現金流，可想像成被動收入的概念；而其他族群則還是以退休為理財目標，且這幾年觀察，越來越多的年輕族群已經在做理財規劃，可能是想要提早退休、享受第二人生。

在全網路世代，投資標的選擇上，目前還是偏好熟悉的台幣存匯款以及台股交易，基金排名第三，並且也佔據3成多，至於「知悉」與「行動」相差比對後，可發展空間最大的是基金投資，是相當有潛力的投資方式。

施羅德投信總經理謝誠晃認為，從這個調查看起來，全網路世代的民眾對投資是渴求的，而且他們已經很瞭解可以線上買基金（基金知悉度75.5%），並且已有三成受訪者有實際行動。

▲施羅德投信建議，觀察全球許多市場目前都位於高點。（示意圖／記者湯興漢攝）

全球股市長線趨勢向上 專家建議定期定額投入、累積財富

施羅德投信建議，觀察全球許多市場目前都位於高點，建議投資人透過基金進行理財、交給專業的團隊布局，是較佳策略。如果不知道怎麼選，可挑一檔布局全球股債市、且有提供收益的旗艦型基金，當作投資懶人包。

若是小資族，可以透過定期定額的方式累積本金；而如果已經有一筆資金的人，則可以單筆布局。總之，透過這類環球收益成長型基金，可以讓資產有效率的持續擴大，也可以此領有固定收益。

LINE Bank連線商業銀行總經理黃以孟則建議投資人，越早開始行動，就能越早達成投資目標，尤其考量股市長期以來表現穩健，隨時都是進場點，投資人不妨透過基金投資組合，既能掌握收益成長，又能平衡資產風險。

黃以孟也表示，LINE Bank提供便利的純網銀基金平台，讓追求「自主投資」的數位原生族群，以最簡單、且免申購手續費、轉換手續費、信託管理費「全面、終身0手續費」的方式自行操作，更快達成投資目標。

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