▲本周美國線運價持續下修，歐洲線也見到下修。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

貨櫃船運市場美國線運價本周持續下修，上周美西線每大箱(40呎櫃)多數收7500美元的運價，本周已有多家公司收6800美元，最高收7200美元，降幅在300-500美元之間，東岸情況較佳，但多數降到1萬美元以下，收9800美元，少數維持在10,400美元高檔價，但馬士基看淡市場，美東線8月報價9500美元。對於今日期貨8月運價上升1%到4%，攬貨業並不看好。

攬貨業指出，美西線因為加班船太多，還有新航線開出，運價很難回升，目前大陸市場都是以6800美元在收貨，台灣市場因為彎靠船隻較少，運費水平高些；美東線雖沒看到加班船，但因巴拿馬運河已經接近正常通行水平，貨櫃船優先回巴拿馬運河，在不需繞航好望角情況下，船隻周轉率提高，雖然有船公司8月還高掛每大箱漲價2千美元計畫，但馬士基已經率先在網站上報出9500美元運價，本周報價則是9800美元。

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歐洲線運價穩定性較高，但是本周運價也是有下修，原每大箱8800-9300美元的運價，目前多家船公司已降到8500美元。

期貨市場今日雖有上漲，但是船公司與攬貨公司高階都認為貨櫃船運的期貨就像股價一樣，不能做準的，隨時可能下修，目前看下周運價還會下跌，8月或許運價能穩住，但美國線很難期待回升，歐洲線因為有些船無法如期回亞洲，運價或許有機會回升。