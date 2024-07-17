領錢了！明起15項給付接力入帳　185萬人平均領1.87萬元

▲勞保局。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

勞保局每月固定入帳的各項給付陸續發放中，明（18）日起一直到月底，共有15項給付接連入帳，其中，攸關逾185萬人的勞保年金給付將在7／30入帳，平均每人可領到約1.87萬元。

據勞保局統計，勞保年金給付有近185.7萬人可領取，核發金額約346.8億元，平均每人約可領到近1.87萬元，不過實際領取金額仍依個人投保狀況而定。

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此外，勞保局日前也公布，2009、2010、2013、2014、2015、2019、2020年及2021年等8個年度的CPI累計成長率已達5%，因此勞保年金請領金額會跟著調高。

勞保局7月入帳給付如下：

7／18：國民年金保險生育給付等1項入帳。

7／19：老農津貼、農民月退休儲金等2項入帳。

7／25：國民年金保險老年基本保證年金、國民年金保險原住民給付、國民年金保險生育給付等3項入帳。

7／30：勞保年金給付、職保年金給付、勞退月退休金（首發案）等3項入帳。

7／31：產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險老年年金給付、國民年金保險身心障礙（基本保證）年金、國民年金保險遺屬年金、國民年金保險喪葬給付等6項入帳。