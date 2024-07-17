見綠就買！00919配息入帳「爽領30萬元」　網算出本金：可以退休了

▲原PO曬出帳戶截圖。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

擁有逾80萬股民、季配型群益台灣精選高息ETF（00919）於15日迎來第5次配息入帳，有網友開心表示，持有00919一年多，當初買的目的就是存股+現金流，拿到配息之後，再穩定投入，如今收到30萬元配息，「長期持有，並且持續買進」，貼文曝光羨煞許多網友。

原PO在PTT發文，「00919，30萬配息入帳，真的很爽啦」，收到配息入帳通知，貼出帳戶截圖，共收到30萬元5715元，「心裡就是一個爽字」，持有00919一年多了，當初買的用意就是為了存股跟現金流，每季固定配息，之後再穩定投入。

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他強調，「見綠就買，是我不變的準則，剛小跌，又買了幾張」，持續買進到現在，也累積了很龐大的數量，「每季都維持年化10%，總覺得他的配息離一塊也不遠了」，投資策略就是長期持有，並且持續買入。

貼文曝光，網友紛紛羨煞，「賺爛啦，薯條吃不完」、「30萬很扯，受小的一拜」、「有賺錢就是恭喜啊」、「請問缺兒子嗎，可以叫你一聲爸？」「00919真的無腦投，又賺價差又賺配息的」、「賺爛了賺爛了」。

還有網友指出，「厲害，我沒那麼多本金，只有一張，每年10%真的躺著賺錢，你這個已經可以退休了」、「這本金千萬了吧」、「配30萬要買1千萬才有耶」、「有人算出來，好像買了四百多張」。