貿協籌組「2024年印尼菲緬市場開發團 」　想搶東協商機快報名

記者張佩芬／台北報導

外貿協會指出，在全球供應鏈重組和貿易板塊調整下，東協國家的經濟和貿易地位顯著提升，成為全球經濟的新焦點，加上政策支持及外來投資增加，更被視為帶動全球經濟成長的主要經濟體，為協助台灣企業持續強化與東協市場產業連結及市場開發，貿協鎖定印尼、菲律賓，緬甸等3國籌組「2024印尼菲緬市場開發團」，想搶東協商機報名要快。

開發團將於9月30日至10月9日期間，赴雅加達、馬尼拉、仰光等城市進行拓銷活動。活動期間將針對參團企業需求，辦理一對一洽談會，另安排拜訪當地大型企業或產業公協會，或進行市場考察。貿協歡迎電子資通訊產品、智慧AIoT、醫療器材照護輔具、生活用品及清真食品等業者踴躍報名。

印尼不僅是東協第一大經濟體，亦是全球人口最多的穆斯林國家。近年來，印尼製造業快速成長，年均成長5.9%，GDP成長率亦維持5%以上，高於全球平均值。

印尼有著高度年輕化人口結構及消費力，追求綠色環保、智慧AIoT、樂活健康及時尚消費風潮；隨著手機覆蓋範圍擴大和資費的降低，使更多印尼人利用電子通訊方式進行交流。臺灣企業可掌握印尼中產階級人數飆升帶來的各項龐大消費商機，以及成長強勁的電子資通訊產業，直接前往當地獲取第一手市場資訊並擴展商業人脈。

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菲律賓人口僅次於印尼，是東協成員國家人口第二多的國家。連續多年高成長的GDP、龐大的年輕人口、以及持續增長的中產階級，菲律賓可以說是整個亞太地區最為閃耀的新興市場之一。World Bank 2024年1月公布，菲律賓2023年經濟成長5.6%，預計今年為6.5-7.5%，將成為東南亞經濟成長最快國家。

2022年菲國公布「策略投資優先計畫(SIPP)」重點發展項目：電信、充電站、電動車及零組件、農產加工及綠色能源，2024年更聚焦發展電子、半導體等產業，皆為台灣強項產業，雙方能有效推動實質產業合作關係。

緬甸位於全球兩大新興市場中國大陸及印度間，與孟加拉、泰國及老撾接壤，憑藉地利，緬甸成為重要的物流樞紐，參與區域供應鏈潛力大。緬甸政府規劃2018年至2030年國家永續發展之施政藍圖，提出3項支柱、5項目標、28項策略及251項行動計畫，逐步建立多項具有潛力產業，包括輕重工業、成衣加工、電力能源暨通訊、醫療保健、食品加工及基礎建設等，台灣企業有機會在紡織成衣、醫療器材、五金機械、鋼鐵建材、電力儲能設備及電子資通訊等產業找到新市場。

東協受惠於人口紅利、資源豐富、投資優惠條件、RCEP區域經濟整合等條件，逐漸成為全球世界工廠及扮演世界市場的角色，非常值得我國業者前往拓銷。「2024印尼菲緬市場開發團」現在正熱烈報名中，歡迎有意參加的業者於7月31日前線上報名參加。

活動詳情+報名連結:https://events.taiwantrade.com/IPM2024