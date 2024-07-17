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歐美擬取消電商貨免稅衝擊航空貨運　但攬貨業估有利正常貨物

▲華航全貨機。(圖／華航提供)

▲大型攬貨公司董座認為，改變遊戲規則有助於合法的貨物生存。（圖／華航提供）

記者張佩芬／台北報導

今(17)日有法人出報告指出，美國及歐盟針對電商貨與小包裹研議防堵關稅漏洞，恐取消小額進口商品免稅額，將衝擊航空貨運；對此有大型攬貨公司董事長認為，改變遊戲規則有助於合法的貨物生存，電商急件包機運送，邊緣正常貨物運送的情況也會改善，也有利於物流順暢運送，他認為是好事。

法人指出，中國跨國電商平台Shein和Temu，從中國出口低價服裝和居家用品，利用美國800美元以下及歐盟150歐元以下進口商品免稅門檻，以小型包裹方式，規避關稅，今年第二季Shein和Temu等電商，出現大量的急件需求，推升航空貨運。

但歐盟2024年7月研議取消150歐元以下的進口商品免稅門檻，適用於所有歐盟以外的線上零售商，另今年11月美國將舉行總統大選，美國參議員呼籲，取消800美元以下進口免稅政策，以避免威脅美國製造業和零售業。航空貨運面臨歐美取消關稅優惠的疑慮，長期獲利處在下降趨勢。

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對此國內大型攬貨公司董事長指出，Shein/Temu其實就是化整為零的完全規避繳稅對正規進口商傷害極大，變成非法取代合法是不合理的現象，改變遊戲規則有助於合法的貨物生存，電商急件包機邊緣正常貨物運送的情況也會改善，也有利於物流順暢運送，所以他認為是好事。

另雖然取消關稅優惠，但商人還是會用各種如產地/組裝等方式達到最有利的稅率，物流流程變多變複雜。

最後關稅確實會影響物價，但關稅有部分是政治手段，人民的反彈是會形成政治人物壓力，能否持續不得而知，再加上商人善於變通的手法，還是有辦法生存，所以他還是樂觀看待，也建議物流應以全球角度看，而非單一地區看這件事。

另一家上市櫃攬貨公司高階則指出，這次美國總統大選川普聲浪高，他運用保護美國的政治語言煽動意味濃厚，取消優惠關稅不會馬上實施，現在先用海關查驗方式築高障礙。

之前台灣進口的門檻法令設立後，電商平台還是會有配套改變作法，以滿足客戶的需求，電商貨不會因而大幅消失。

關鍵字： 歐美取消電商貨免稅航空貨運正常貨物

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