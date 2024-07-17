高溫假可行？何佩珊坦言「標準難定義」　2方向保護高溫工作者

▲天氣炎熱很多勞工想放高溫假。（圖／記者李毓康攝）



記者廖婕妤／台北報導

炎炎夏日，高溫假議題總是不斷被拿出來討論，勞動部長何佩珊今（17）日接受YahooTV《齊有此理》專訪時坦言，高溫假的標準很難定義，不像颱風有路徑可以判斷，因此努力方向是加強高溫勞檢，職業安全衛生的相關法規也要修正，預計8月上旬就會修正完成。

何佩珊表示，目前世界各國只有伊朗、伊拉克這樣的沙漠國家在放「太熱的假」，高溫假的概念是一個新的產物，它是極端氣候下的一個特殊情況，要去界定標準何在很難決定，很難像颱風那樣有一個客觀統一的路可以判斷，「所以你如何說，41度我們就該放了嗎？可是每一個人狀況不一樣，有的在室內、有的在戶外，可不可以41度的時候室外的都放，那室內跟室外穿插的人怎麼辦？」

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何佩珊指出，我們努力的方向是加強高溫勞檢，尤其對戶外工作者，這個絕對是該保護的，還有一個大問題是職業安全衛生的相關法規規範不夠明確，雇主必須提供高溫時的避難設施，現在沒有明訂設施，只有說要求雇主要高溫時要避難，結果在勞檢的強度上會不夠，所以現在準備在預告要修正法規，也要求強制雇主一定要明確提供高溫避難設施，8月上旬就會修正完成。